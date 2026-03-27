Preciso all’appuntamento con la sua pista, Marc Marquez ha chiuso il venerdì davanti a tutti. Ma non è stato il dominio incontrastato che ci si aspettava; caduto malamente al mattino, dopo qualche giro prudente, il campione spagnolo è tornato in pista incerottato ("E' andata bene, sono finito a grande velocità contro le barriere"). Al pomeriggio ha imposto la sua legge sulla pista che l’ha visto trionfare sette volte (ma nelle ultime quattro gare non è più riuscito a vincere), ma la sua condizione fisica non è ancora al meglio.