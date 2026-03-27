- 1.M. Marquez
- 2.A. Ogura
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche di Austin: Marquez miglior tempo
In una Pre-qualifica caratterizzata da diverse cadute miglior tempo di Marc Marquez, che in 2:00.927 sfiora il record della pista e si lascia alle spalle la caduta (con abrasioni) delle FP1. In Q2 anche Diggia (3°), Bezzecchi (4°), Bagnaia (8°), Marini (9°) e Bastianini (10°). Sabato qualifiche dalle 16.50 e Sprint Race alle 21. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Il resoconto del venerdì di Austin (a cura di Paolo Lorenzi)
Preciso all’appuntamento con la sua pista, Marc Marquez ha chiuso il venerdì davanti a tutti. Ma non è stato il dominio incontrastato che ci si aspettava; caduto malamente al mattino, dopo qualche giro prudente, il campione spagnolo è tornato in pista incerottato ("E' andata bene, sono finito a grande velocità contro le barriere"). Al pomeriggio ha imposto la sua legge sulla pista che l’ha visto trionfare sette volte (ma nelle ultime quattro gare non è più riuscito a vincere), ma la sua condizione fisica non è ancora al meglio.
Conferme per Diggia e l'Aprilia
Comunque un’ottima notizia per la Ducati, tornata davanti (la diversa gomma posteriore, potrebbe avere limitato le difficoltà incontrate nelle prime due gare), come dimostra il terzo tempo di Fabio Di Giannantonio, partito forte fin dal mattino, alternatosi al comando per tutto il turno, velocissimo nel quarto settore del tracciato. L’Aprilia si conferma: secondo Ogura, dopo la caduta iniziale, e quarto Bezzecchi che ha macinato tempi di riferimento in tutto l’arco della giornata.
In Q2 anche Bagnaia, Marini e Bastianini
Sesto un ottimo Acosta, come sempre il migliore in sella alla Ktm. Settimo Jorge Martin, caduto a sua volta nelle fasi inziali, ma reattivo e pronto a mettersi a caccia di Marquez. Bagnaia, al netto dell’ottavo tempo, ha chiuso una giornata positiva, con un ritmo a tratti ragguardevole. Tra le giapponesi meglio la Honda (nono Marini), delle Yamaha (solo quindicesimo Quartararo, piuttosto nervoso). In Q2 anche Bastianini, 10° con la Ktm del team Tech3. I valori in pista sono molto equilibrati, il pronostico resta aperto in vista di qualifiche a gare.
Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (oltreché sul nostro sito skysport.it) per interviste e approfondimenti dopo il venerdì di Austin. La MotoGP torna in pista sabato per le FP2, a cui seguiranno dalle 14.50 le qualifiche. Poi alle 21 c'è la Sprint Race
I risultati delle Pre-qualifiche: i primi 10 in Q2
Marc Marquez più forte delle escoriazioni dopo la caduta nelle FP1: suo il miglior tempo del venerdì al Cota in 2:00.927, a un passo dal record della pista. In Q2 vanno anche Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Acosta, Martin, Bagnaia, Marini e Bastianini. In Q1 tra gli altri Raul Fernandez, Zarco, Quartararo e Morbidelli
Ogura si mette tra le Ducati, 2° tempo provvisorio
Ecco Marc Marquez! 2:00.927, a meno di un decimo dal record della pista! Tempone dello spagnolo
Marc Marquez doppio casco rosso per andare al comando
Bagnaia nei 10! Sesto tempo provvisorio alle spalle di Martin e Marc Marquez
2 minuti alla bandiera a scacchi, attenzione a Ogura e Martin...
Bezzecchi fa 2:01.127, per 13 millesimi resta alle spalle di Diggia. Acosta sale in 3^ posizione
Bezzecchi accende casco rosso al secondo settore...
Bagnaia tornato ai box, sguardo preoccupato per Pecco, al momento è 15°
Diggia prenota il Q2! Miglior tempo provvisorio in 2:01.114
Marc Marquez, Bezzecchi, Acosta, Marini, Bastianini, Ogura, Martin, Raul Fernandez, Mir, Alex Marquez: questi i piloti in Q2 al momento dopo i primi time attack
Non un buon time attack per Bagnaia, che al momento è 12° e dunque escluso dal Q2
Marc Marquez balza al coamndo, 2:01.267
Pioggia di caschi rossi al Cota!
I tempi a 10' dalla fine delle Pre-qualifiche
Acosta si inserisce tra gli italiani e si prende la 2^ posizione, alle spalle di Bezzecchi
Bezzecchi! 2:01.367, sei decimi meglio di Di Giannantonio. Luca Marini è secondo e Bastianini a sorpresa balza in terza posizione
Casco rosso di Bezzecchi nel secondo settore, anche Marini accende caschi rossi
Poco più di 15' alla fine delle Pre-qualifiche, tra poco inizieremo a vedere i 'veri' time attack. Si inizia a fare sul serio ad Austin...
Diggia! Da 11° a 1°! 2:01.980 per il pilota VR
Di Giannantonio sta provando ad abbassare il suo tempo per entrare nei 10, al momento è 11°
I tempi a 20' dalla fine delle Pre-qualifiche
Marc Marquez balza al comando in 2:02.066, ottima risposta dopo la caduta del mattino
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Ogura scatenato! Nuovo miglior tempo in 2:02.073
Nessuna penalità per Ogura intanto: il giapponese era caduto poco dopo Acosta in un punto molto vicino
Intanto Ai Ogura 2°, le Aprilia Trackhouse vanno fortissimo sul circuito di casa
Al festival delle cadute si aggiunge anche Alex Marquez
Bezzecchi si migliora ancora ma resta 3° complice il balzo di Raul Fernandez in 2^ posizione. Per ora resiste il tempo di Bagnaia
Ancora caschi rossi per Bez. E anche Acosta prova a scalzare Bagnaia...
Bezzecchi si migliora ancora e in 2:02.351 si porta in 3^ posizione provvisoria
Bezzecchi sale in 4^ posizione, ma accende doppio casco rosso nel giro successivo...
Scivolata per Toprak Razgatlioglu alla 11, stava provando a seguire la scia dell'Aprilia di Bezzecchi
Al momento Bezzecchi sarebbe fuori dal Q2, ma Marco è in pista in questo momento per migliorare il suo tempo
Scherzi in pista tra Bezzecchi e Bagnaia, con Bez che 'sfrutta' il traino di Pecco
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Marc Marquez ha finalmente fatto il tempo dopo essere rimasto invischiato nel 'traffico' delle bandiere gialle per le tante cadute: è 6° al momento, davanti sempre Bagnaia
Attenzione ad Ai Ogura: è under investigation, possibile caduta in regime di bandiera gialla. Il giapponese è a rischio penalità
Tante cadute in questa fase: a terra anche Morbidelli, Pedro Acosta e Ai Ogura
Gunther Steiner: "Vinales? Sembra che non abbia forza alla spalla per le curve a destra, lo si vede anche dalla telemetria"
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bagnaia passa in testa: 2:02.191
Scivolata anche per Enea Bastianini
Primi tempi: Acosta in testa in 2:02.310, poi Bagnaia e Mir
Pronti via e subito cadute per Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin
Bagnaia e Marc Marquez in pista con gomme medie, per proseguire il lavoro sul passo gara
Moto in pista, 1 ora a disposizione dei piloti sotto il sole di Austin
Marquez all'uscita dal centro medico: "E' andata bene"
Finite le Pre-qualifiche Moto2 e Moto3, tra poco torna in pista la MotoGP...
E Aprilia risponde con la nuova X omaggio agli Usa
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Il record della pista ad Austin è di 2:00.864, il giro della pole position 2024 di Maverick Vinales, allora su Aprilia. Sarà battuto già oggi?
Pit Beirer sulle difficoltà di Enea Bastianini
Forfait di Vinales: la spalla sinistra non dà tregua a Maverick
Vinales non correrà ad Austin: la decisione dopo le prove libereVai al contenuto
La classifica dei tempi delle FP1
Il VIDEO e la FOTOSEQUENZA della caduta a 180 km/h
La caduta di Marc Marquez ad Austin: VIDEO e FOTOSEQUENZAVai al contenuto
4° Marc Marquez, protagonista di una caduta ad alta velocità nella discesa tra curva 9 e curva 10: per lui solo abrasioni, seppur importanti, all'avambraccio destro e al plamo della mano sinistra
Nelle prove libere miglior tempo di Pedro Acosta su Ktm, davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin
In Texas s'inizia a fare sul serio: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato
Ben ritrovati da Austin, dove alle 21 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) sono in programma le Pre-qualifiche