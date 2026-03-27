Ducati ha svelato ad Austin, alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP, la nuovissima Ultraleggera V4 prodotta in soli 500 esemplari per celeberare il Centenario della casa italiana. Si tratta del prodotto più simile alla MotoGP che sia mai stato realizzato da Borgo Panigale. Di seguito le FOTO della presentazione con Marc Marquez e Pecco Bagnaia e tutti i dettagli tecnici

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