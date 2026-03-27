Ducati Superleggera V4 Centenario: ecco la moto più 'estrema' per i 100 anni della casa
Ducati ha svelato ad Austin, alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP, la nuovissima Ultraleggera V4 prodotta in soli 500 esemplari per celeberare il Centenario della casa italiana. Si tratta del prodotto più simile alla MotoGP che sia mai stato realizzato da Borgo Panigale. Di seguito le FOTO della presentazione con Marc Marquez e Pecco Bagnaia e tutti i dettagli tecnici
- Motore Desmosedici Stradale R 1100, 1103 cc
- Potenza massima di 228 CV (247 CV con scarico da competizione)
- Peso con serbatoio vuoto: 173 kg (167 kg con scarico da competizione)
- Telaio anteriore in fibra di carbonio
- Forcella pressurizzata Öhlins NPX25/30 Carbon con steli in fibra di carbonio e foderi a tutta lunghezza.
- Ruote dedicate in fibra di carbonio
- Telaio posteriore in fibra di carbonio
- Forcellone a doppio braccio in fibra di carbonio
- Ammortizzatore Öhlins TTX36 GP LW
- Scarico racing Akrapovič con software DAVC e calibrazione dedicata
- Pacchetto elettronico di ultima generazione con IMU 6D: ABS cornering a quattro livelli; Ducati Traction Control (DTC) DVO; Ducati Wheelie Control (DWC) DVO; Ducati Slide Control; Ducati Power Launch (DPL) DVO; Ducati Quick Shift (DQS) 2.0; Engine Brake Control (EBC) DVO con strategia Dynamic Engine Brake (DEB)
- Impianto frenante Brembo con dischi carboceramici Hyction da 340 mm