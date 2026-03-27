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Marquez, la caduta oggi nelle prove libere di Austin (Usa). FOTO-VIDEO

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Inizio in salita per Marc Marquez nel suo Texas, dove detiene il record di vittorie (7): a inizio FP1 lo spagnolo ha perso il posteriore della sua Desmosedici nella discesa tra curva 9 e curva 10 a circa 180 km/h ed è scivolato direzione ghiaia prima di finire la sua corsa (per fortuna separata da quella della moto) sugli air fence. MM93, nonostante le abrasioni e il dolore a schiena e collo, ha chiuso le FP1 con il 4° tempo e le Pre-qualifiche con il 1°

IL VIDEO DELLA CADUTA 

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