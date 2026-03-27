Aprilia, presentata la X 250th per celebrare la dichiarazione d'indipendenza degli Usa
Presentata sul circuito di Austin (dove corre questo weekend la MotoGP, LIVE su Sky e in streaming su NOW) l'Aprilia X 250th, una versione limitata e potenziata della RSV4 prodotta dalla casa di Noale che celebra il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza Americana. Ecco le FOTO e i dettagli della nuova moto di Aprilia, che verrà prodotta in soli 30 esemplari ed è stata progettata ispirandosi a MotoGP e Sbk
- In occasione del GP degli Stati Uniti, Aprilia ha presentato la nuova X 250th, una versione potenziata della RSV4, prodotta in soli 30 esemplari
- Si tratta della sesta moto appartenente alla linea "X", lanciata nel 2019 con la RSV4 X
- La moto integra dettagli tecnici basati sulle soluzioni adottate in MotoGP e in Superbike
- Ecco le FOTO della nuova moto prodotta dalla casa di Noale
- La nuova Aprilia presenta un impianto frenante carbon-carbon prodotto da Brembo e montato sulle MotoGP guidate da Marco Bezzecchi e Jorge Martin
- La struttura aerodinamica della moto è basata su quella della RS-GP, a partire dai flussi posteriori
- Troviamo, a bordo, anche le ali nella zona del sedile e sulle fiancate, oltre a quella anteriore
- La livrea si ispira alla bandiera americana, riproducendo il design a stelle e strisce su tutta la moto
- Si tratta di un omaggio agli Usa e alla Dichiarazione d'Indipendenza, che quest'anno compie 250 anni (fu firmata il 4 luglio 1776)
- Motore: V4 1100 cc con specifiche racing Sbk
- Potenza massima all'albero: 240 cavalli
- Coppia massima all'albero: 131 nm
- Giri massimi del motore: 14.100 rpm
- Peso a secco: 165 kg