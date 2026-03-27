Presentata sul circuito di Austin (dove corre questo weekend la MotoGP, LIVE su Sky e in streaming su NOW) l'Aprilia X 250th, una versione limitata e potenziata della RSV4 prodotta dalla casa di Noale che celebra il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza Americana. Ecco le FOTO e i dettagli della nuova moto di Aprilia, che verrà prodotta in soli 30 esemplari ed è stata progettata ispirandosi a MotoGP e Sbk

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