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GP Austria
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.J. Martin
  2. 2.M. Marquez
  3. 3.P. Acosta
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Austria in diretta LIVE

A Spielberg scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Ben ritrovati da Spielberg, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP Austria. Ovviamente da seguire LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP Austria, la Sprint LIVE su Sky e NOW dalle 15

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