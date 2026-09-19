GP Austria
Fine
Qualifiche 2
- 1.J. Martin
- 2.M. Marquez
- 3.P. Acosta
GP Austria
Fine
Qualifiche 2
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Austria in diretta LIVE
A Spielberg scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez
Ben ritrovati da Spielberg, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP Austria. Ovviamente da seguire LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW