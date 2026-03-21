Jorge Viegas, presidente della Fim, è intervenuto su Sky Sport per commentare quanto accaduto: "Il buco, verificatosi per la troppa pressione dell'acqua dei giorni scorsi in un tubo del drenaggio che si è rotto, è stato riparato. La zona scavata dall'acqua sotto il manto stradale è stata completamente riempita e riasfaltata. Il programma riprende con la Sprint alle 19.20 e a seguire le qualifiche di Moto3 e Moto2. I responsabili della sicurezza hanno fatto un'ispezione lungo tutto il tracciato per escludere il rischio di altri cedimenti. Sinceramente non mi era mai capitato di vedere questa cosa, ma la cosa più importante è che non si sia verificato alcun incidente".