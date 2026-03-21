- 1.F. Di Giannantonio
- 2.M. Bezzecchi
- 3.M. Marquez
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Brasile in diretta live
Dopo la cancellazione delle qualifiche della Moto3 e della Moto2 a causa di una buca che si è aperta sull'asfalto al termine delle qualifiche della MotoGP, l'organizzazione del GP Brasile ha provveduto a risolvere il problema per consentire il regolare svolgimento della Sprint Race. Programma leggermente posticipato: la pit lane aprirà alle 19, con l'inizio fissato alle 19.20. Le qualifiche di Moto3 e Moto2, invece, sono in programma al termine della gara della top class
in evidenza
Il nuovo programma: tutti gli orari
- Sprint MotoGP: ore 19.20
- Qualifiche Moto3 (Q1): 20.10-20.25
- Qualifiche Moto3 (Q2): 20.35-20.50
- Qualifiche Moto2 (Q1): 21.05-21.20
- Qualifiche Moto2 (Q2): 21.30-21.45
Viegas: "Buco riparato, il programma riprende regolarmente"
Jorge Viegas, presidente della Fim, è intervenuto su Sky Sport per commentare quanto accaduto: "Il buco, verificatosi per la troppa pressione dell'acqua dei giorni scorsi in un tubo del drenaggio che si è rotto, è stato riparato. La zona scavata dall'acqua sotto il manto stradale è stata completamente riempita e riasfaltata. Il programma riprende con la Sprint alle 19.20 e a seguire le qualifiche di Moto3 e Moto2. I responsabili della sicurezza hanno fatto un'ispezione lungo tutto il tracciato per escludere il rischio di altri cedimenti. Sinceramente non mi era mai capitato di vedere questa cosa, ma la cosa più importante è che non si sia verificato alcun incidente".
Di Giannantonio torna in pole: gli highlights delle qualifiche
Sprint MotoGP alle 19.20, qualifiche Moto3 e Moto2 a seguire
Dopo il buco che si è aperto sull'asfalto al termine delle qualifiche della MotoGP, che ha causato il rinvio delle qualifiche della Moto3 e della Moto2, la Sprint Race del GP Brasile partirà con circa 20 minuti di ritardo. "A seguito dei lavori di riparazione del manto erboso dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint MotoGP dovrebbe iniziare con un leggero ritardo rispetto al previsto, di circa 20 minuti - si legge nel comunicato della race direction -. Un programma aggiornato verrà comunicato a breve. Le sessioni di qualifica per le classi Moto2 e Moto3 dovrebbero svolgersi dopo la Sprint". Il semaforo verde, dunque, è previsto alle 19.20.