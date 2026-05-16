Caduta per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP Catalunya a Barcellona. Il pilota Aprilia ha perso l'anteriore della sua RS-GP nel corso del secondo run del Q2 ed è finito nella ghiaia, cosa che gli ha impedito di migliorare il tempo fatto segnare nella prima uscita. Il leader del mondiale sarà costretto alla rimonta: scatterà 12° dalla quarta fila, davanti a Pecco Bagnaia. Di seguito FOTO e VIDEO della sua caduta

IL VIDEO DELLA CADUTA - LA REAZIONE DI ROSSI - GRIGLIA DI PARTENZA