Bezzecchi, la caduta oggi nelle qualifiche del GP Barcellona. FOTO-VIDEO
Caduta per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP Catalunya a Barcellona. Il pilota Aprilia ha perso l'anteriore della sua RS-GP nel corso del secondo run del Q2 ed è finito nella ghiaia, cosa che gli ha impedito di migliorare il tempo fatto segnare nella prima uscita. Il leader del mondiale sarà costretto alla rimonta: scatterà 12° dalla quarta fila, davanti a Pecco Bagnaia. Di seguito FOTO e VIDEO della sua caduta
IL VIDEO DELLA CADUTA - LA REAZIONE DI ROSSI - GRIGLIA DI PARTENZA
- La reazione di Valentino Rossi alla caduta di Bezzecchi