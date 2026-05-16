Tech3 e Ktm continuano insieme. Il team di Gunther Steiner ha annunciato un rinnovo pluriennale dell'accordo con il marchio austriaco, confermando la partnership nata nel 2019. Il Ceo di Tech3: "Questa continuità ci mette nella posizione migliore per adattarci rapidamente alle nuove regole e rimanere competitivi" LE ULTIME NEWS SUL MERCATO PILOTI

Tech3 e Ktm vanno avanti insieme. Come anticipato da Sky nelle scorse ore, nonostante i colloqui avanzati con Honda, nel paddock di Barcellona c'è stato un incontro risolutivo tra Günther Steiner e Nicolas Goyon di Tech3 insieme anche ad Aki Ajo e al Vice President di Ktm Jens Hainbach. Ora è arrivata anche l'ufficialità. Nel comunicato si parla di un nuovo accordo pluriennale.

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Il comunicato "Tech3 annuncia la firma di un nuovo accordo pluriennale con Ktm: continuerà con le moto del marchio austriaco anche nel 2027 e oltre. Dalla partnership, iniziata nel 2019, sono emersi risultati di spicco nella classe regina, fra i quali vittorie e podi. Ciò afferma Tech3 come pilastro fondamentale del progetto di KTM in MotoGP. Nel 2026 Tech3 ha inaugurato una nuova era con una nuova proprietà che non ha però cambiato gli obiettivi in ​​termini di prestazioni, visibilità e impatto sulla MotoGP, con il supporto della casa madre in Austria e del programma Ktm Motorsport. Tech3 continuerà a operare come estensione chiave dell'impegno ufficiale Ktm, beneficiando di moto e collaborazione tecnica supportate dalla casa madre, svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo delle Ktm per i suoi quattro piloti".

Steiner: "Consolidiamo qualcosa che già funziona" Gunther Steiner, Ceo di Tech3, ha commentato così il rinnovo: "Nel motorsport le partnership più solide sono spesso quelle che si conoscono già a fondo. Ktm e Tech3 non partono da zero. Grazie al lavoro svolto da Hervé Poncharal e dal team negli ultimi anni, la base con Ktm è solida. Ciò ci dà un vantaggio, in vista della nuova era regolamentare. Per entrambe le parti, si tratta di consolidare qualcosa che già funziona. Questa continuità ci mette nella posizione migliore per adattarci rapidamente alle nuove regole e rimanere competitivi".

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