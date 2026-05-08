32 anni, tedesco, Jonas Folger conosce bene il team Tech3, con cui ha disputato 19 gare in MotoGP quando era motorizzato Yamaha, ottenendo un podio al Sachsenring nel 2017. Poi nel 2023 aveva sostituito Pol Espargaró dopo il grave infortunio occorso allo spagnolo nel weekend inaugurale di Portimao. Nel 2021 ha anche corso nel Mondiale Superbike con Bmw