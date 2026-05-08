MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Francia a Le Mans
A Le Mans scende in pista la MotoGP: in corso, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, ci sono le prime prove libere. Poi alle 15 scattano le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. La novità del weekend è in casa Ktm Tech3, con Jonas Folger che torna in top class per sostituire l'infortunato Maverick Vinales
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Ricordiamo che Franco Morbidelli dovrà restare ai box in questi primi 5' di FP1 per "guida irresponsabile" a Jerez, quando la sua moto aveva sporcato di olio la pista dopo un problema tecnico. Secondo lo Stewards Panel avrebbe dovuto fermarsi subito invece di proseguire
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Chi è Jonas Folger
32 anni, tedesco, Jonas Folger conosce bene il team Tech3, con cui ha disputato 19 gare in MotoGP quando era motorizzato Yamaha, ottenendo un podio al Sachsenring nel 2017. Poi nel 2023 aveva sostituito Pol Espargaró dopo il grave infortunio occorso allo spagnolo nel weekend inaugurale di Portimao. Nel 2021 ha anche corso nel Mondiale Superbike con Bmw
La novità del weekend è in casa Ktm Tech3, dove ci sarà Jonas Folger a rimpiazzare Maverick Vinales, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la nuova operazione alla spalla
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Attenzione al meteo, sempre un fattore a Le Mans: oggi dovrebbe essere la giornata migliore del weekend, mentre il rischio pioggia aumenta sensibilmente per sabato e, soprattutto, domenica
Alle 15 la giornata proseguirà con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato
Buongiorno da Le Mans, dove alle 10.45 la MotoGP scenderà in pista per le prime prove libere del weekend del GP Francia