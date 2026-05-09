GP Francia
Fine
Qualifiche 2
- 1.F. Bagnaia
- 2.M. Marquez
- 3.M. Bezzecchi
GP Francia
Fine
Qualifiche 2
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP a Le Mans in diretta LIVE
A Le Mans scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: Pecco Bagnaia scatta in pole position, davanti al compagno di team Marc Marquez e al leader del Mondiale Bezzecchi. Dalla 4^ casella Fabio Di Giannnantonio, mentre Jorge Martin partirà 8°. Domenica gara lunga alle 14, con lo spauracchio pioggia
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I numeri di Michele Merlino sulla pole di Bagnaia
- 28^ pole in top-class, 35^ pole in tutte le classi
- Finisce un digiuno di pole lungo 196 giorni. La sua ultima pole era stata Malesia l’anno scorso.
- 61^ prima fila in carriera
- Per Ducati 120^ pole in top-class, 4^ consecutiva e 4^ pole negli ultimi 5 GP di Le Mans
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Dalla seconda fila partiranno invece Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta e Fabio Quartararo
In prima fila con Bagnaia anche Marc Marquez, 2°, e Marco Bezzecchi, 3°
Pecco Bagnaia scatterà dalla pole position, dopo aver interrotto un digiuno di 196 giorni (Malesia 2025)
Ben ritrovati da Le Mans, dove alle 15 scatterà la Sprint Race del GP Francia, LIVE su Sky e in streaming su NOW