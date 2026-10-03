Una Sprint capolavoro di Marc Marquez a Motegi, costruita fin dallo scatto al via dopo lo spegnimento dei semafori (ha subito bruciato il poleman Martin) e completata da una gestione pressoché perfetta della gomma. Per lo spagnolo 100° successo in top class considerando sia Sprint che gara lunga. "Il segreto della mia partenza? "L'istinto, è il mio punto forte. Ma è anche per questo che non mi piace il sabato... Oggi ci sono riuscito, ma domenica tutti avranno imparato..."

CLASSIFICA - HIGHLIGHTS SPRINT