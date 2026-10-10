Martin era al comando della Sprint di Mandalika, quando a 5 giri dalla fine è stato costretto a lasciar passare Marquez per far salire la pressione della gomma anteriore. Un 'regalo' gigantesco al ducatista, che vince e lo supera anche in testa alla classifica. "Cose che capitano in una pista così particolare - spiega Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico di Aprilia". Jorge a fine gara: "Peccato, abbiamo perso un'opportunità"

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA