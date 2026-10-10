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Bezzecchi-Fernandez, l'incidente oggi a inizio Sprint Race di Mandalika. FOTO-VIDEO

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È durata pochi metri la Sprint di Bezzecchi e Raul Fernandez, protagonisti di un contatto al via che ha costretto entrambi i piloti Aprilia al ritiro. Di seguito le voci dei protagonisti e l'analisi dello Sky Tech su quanto accaduto in curva 1 a Mandalika

VIDEO. LO SKY TECH DELL'INCIDENTE BEZZECCHI-FERNANDEZ

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