Bezzecchi-Fernandez, l'incidente oggi a inizio Sprint Race di Mandalika. FOTO-VIDEO
È durata pochi metri la Sprint di Bezzecchi e Raul Fernandez, protagonisti di un contatto al via che ha costretto entrambi i piloti Aprilia al ritiro. Di seguito le voci dei protagonisti e l'analisi dello Sky Tech su quanto accaduto in curva 1 a Mandalika
- Ottimo scatto al via dei tre piloti della prima fila e di Marc Marquez, scattato 4°
- Diggia frena, poi lascia un attimo il freno per allungare la staccata
- Marquez tocca Di Giannantonio: il pilota romano ha dichiarato su Sky che ha sentito un contatto e gli è entrata la prima marcia.
- La moto di Diggia si scompone
- Di Giannantonio perde velocità, questo coinvolge anche Marquez e Bezzecchi che devono riaddrizzare la moto. A quel punto c'è il contatto tra Bez e Fernandez
- Molto arrabbiato Fernandez nel dopo gara: "Non è stata una manovra bella e gentile, ed è la cosa che mi fa più arrabbiare - ha commentato su Sky Sport -. In questo caso Marco ha fatto una manovra brutta, che non riesco a capire. Quando lo fai con voglia è brutto".
- "Mi sono messo a metà pista per proteggere la posizione. Lui è partito bene e ogni volta che era vicino a me mi ha buttato fuori, fino a quando ho staccato sulla linea bianca. Sappiamo che con queste moto non si può staccare sulla linea bianca e lui ancora mi ha buttato fuori. Ha aperto la porta a due Ducati, nostre dirette rivali, e le ha lasciate passare. Non so se posso correre domani. Ora sono fit, devo provare al Warm up ma mi sono rotto un dito".
- Così il Team Principal di Trackhouse su Sky: "Devo scusarmi perché mi hanno intervistato a caldo e avevo detto che Marquez e Martin erano entrati troppo aggressivi. Invece penso che Marco si sia concentrato più nel difendersi su Raul, nel non farlo passare, e ha aperto la porta a tutti gli altri. Il resto è stata una conseguenza. Sono cose che succedono però è un peccato".
- "La partenza è stata un momento critico, non avevo immaginato così la prima curva. Siamo arrivati in quattro in parallelo e siamo andati lunghissimi. Martin, da quinto, è passato a primo", così il leader del Mondiale su Sky Sport.
- "Ho frenato avanti, quando sono entrato ho sentito un contatto e mi è entrata la prima marcia - ha spiegato Di Giannantonio su Sky Sport -. Quando sono uscito dalla curva, quindi, ero al limitatore. Sinceramente non so che è successo, mi hanno preso".
- Così il capo tecnico di Marc Marquez ha commentato la manovra su Sky Sport: "Niente di irregolare, si è trovato lì. Quando hanno mandato il replay ho visto che è stato Bez che si è allargato, niente di che".
- Il direttore tecnico dell'Aprilia ha commentato l'incidente su Sky: "Semplici dinamiche di gara. In partenza, soprattutto nella Sprint, se non parti davanti è un problema. Marc ha fatto la manovra che doveva fare. E' stato un insieme di cose: si è trovato Marco che era all'esterno, ancora più esterno c'era Raul. Quando Marc è andato leggermente largo, Bez ha tirato su la moto e ha preso Raul. Sono cose che capitano".