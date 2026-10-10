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MotoGP in Indonesia, Marc Marquez marca Martin in qualifica. VIDEO

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Marcatura a uomo strettissima di Marc Marquez sul leader del Mondiale Jorge Martin durante le qualifiche di Mandalika. Il pilota Ducati si è incollato alla ruota posteriore dell'Aprilia per sfruttare un buon "gancio" e per mettere pressione al rivale. Martin si è voltato più volte e ha provato a toglierselo di dosso, senza riuscirci fin quando Marquez ha deciso di lasciarlo andare. Di seguito FOTO e VIDEO di quanto accaduto

MARQUEZ MARCA STRETTO MARTIN: IL VIDEO

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