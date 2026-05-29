- 1.F. Di Giannantonio
- 2.J. Martin
- 3.A. Ogura
MotoGP, oggi le prove libere: Di Giannantonio miglior tempo, Marquez 15° al rientro
Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio (1:46.242) su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. 8° Bagnaia, che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez (dichiarato fit per il GP), subito alle spalle del leader del Mondiale Bezzecchi (anche lui con gomme usate). Alle 15 le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Appuntamento alle 15 per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. A più tardi dal Mugello!
La classifica dei tempi delle FP1
Miglior tempo di Fabio Di Giannantonio nelle prove libere del Mugello: il pilota VR monta le gomme nuove nel finale di turno e chiude in 1:46.242 davanti a Martin e Ogura. 8° Bagnaia, 14° Bezzecchi e 15° Marc Marquez (cha iniziato molto cauto il suo GP d'Italia)
In realtà Bagnaia è andato lungo nella ghiaia e non è riuscito a restare in piedi. La moto poi si è 'impantanata', turno finito per lui
Scivolata per Pecco Bagnaia, nessun problema per il pilota torinese
Fabio Di Giannantonio balza al comando con gomme nuove, alle sue spalle Martin e Vinales. Time attack a raffica in questo finale
Marc Marquez entra in top 10 col 7° tempo provvisorio
Furia Acosta, non soddisfatto di questo inizio di weekend
Marc Marquez ha approcciato questo weekend in maniera molto cauta: 20° tempo al momento in 1:48.353
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Secondo il parere del dottor Angel Charte il braccio di Marc Marquez riacquisirà sempre più forza giro dopo giro e non dovrebbero esserci problemi a concludere il weekend per il fenomeno di Cervera
Morbidelli sale in terza posizione alle spalle di Aldeguer e Bagnaia
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
Il VIDEO del rientro in pista di Marc Marquez
Fermin Aldeguer fa 1:46.916 e balza al comando di queste FP1
Marc Marquez sale in 13^ posizione, piano piano risale la china ed entra nel ritmo
Si migliora ancora Bastianini, quinto tempo provvisorio a 4 decimi da Bagnaia
Bene Enea Bastianini, che sale in sesta posizione. Al momento è la miglior Ktm, ma il compagno di team Vinales è subito lì, ottavo
Marc Marquez ha iniziato con grande calma: 20° tempo al momento, solo Aldeguer e Crutchlow alle sue spalle
Anche VR46 annuncia un nuovo sponsor
I tempi a 30' dalla fine delle FP1
Ecco Marc Marquez, dopo poco più di 10' ai box decide di entrare in pista per saggiare le condizioni della sua spalla
Bagnaia scende sotto il muro dell'1:47 e in 1:46.971 sale al comando
Marc Marquez si è messo il casco e i guanti, potrebbe essere vicino il suo primo run
Bezzecchi davanti a tutti in 1:47.438
Marc Marquez ancora ai box, per il momento non esce: pista ancora umida, forse preferisce non correre rischi
Cal Crutchlow torna in pista con Honda Lcr, sostituisce Johann Zarco
Primi tempi con Pecco Bagnaia davanti a tutti, ma è pioggia di caschi rossi al Mugello in questa fase
Novità sull'Aprilia, dove compare il nuovo main sponsor
Inizia ufficialmente il weekend del Mugello: pilota in pista per 45' su un circuito ancora in parte umido dopo la pioggia della notte. I tempi, almeno all'inizio, saranno alti
Tutte le curve del Mugello: fai un ripasso prima di scendere in pista
Lezione di Mugello: ecco nomi e significati delle 15 curve del circuitoVai al contenuto
Nel paddock intanto proseguono le trattative di mercato: l'ultima riguarda Bastianini, che ha trovato l'accordo con Aprilia Trackhouse per un biennale. Ultime formalità in corso
Bagnaia e il casco speciale per il Mugello: il progetto
Bagnaia, casco speciale a tema pizza per il Mugello. VIDEOVai al contenuto
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Marc Marquez sarà rivisto al termine delle FP1, per capire le sue condizioni dopo il turno della mattina
Marquez: "Il piede non è un problema, per la spalla serve tempo"
Occhi puntati su Marc Marquez, al rientro in pista dopo la doppia operazione a spalla e piede che l'aveva costretto al forfait a Barcellona
Nel pomeriggio, a partire dalle 15, sono in programma le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato
Attenzione alle condizioni della pista: dopo la pioggia della notte, la Moto3 ha iniziato sul bagnato. Da capire se il circuito si asciugherà in tempo per la MotoGP
Buongiorno dal Mugello, dove la MotoGP è pronta a scendere in pista per le prove libere (LIVE su Sky e NOW) a partire dalle 10.45