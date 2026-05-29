Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio (1:46.242) su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. 8° Bagnaia, che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez (dichiarato fit per il GP), subito alle spalle del leader del Mondiale Bezzecchi (anche lui con gomme usate). Alle 15 le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GUIDA AL WEEKEND SU SKY