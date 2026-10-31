Terzo posto nella Sprint di Sepang per Bezzecchi, che perde altri due punti da Marc Marquez (ora è a -52) ma non è intenzionato a mollare: "Ci credo ancora al titolo, altrimenti sarebbe inutile venire alle gare". Sulle condizioni miste della pista durante la Sprint: "E' veramente brutto quando è così. Puoi essere fortunato che cambi la moto e viene giù il diluvio, ma io ho guardato quello che facevano i piloti davanti..."

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