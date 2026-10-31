Raccontaci la gara, se le condizioni che hai trovato ti ha consentito di esprimere un po' di potenziale.

"Sono stato fortunato che siano venute giù le goccine di pioggia perché al terzo giro avevo finito la gomma dietro e ho dovuto 'remare' l'impossibile. Siamo stati bravi a fare una buona partenza, una bella prima staccata in cui sono riuscito a mettermi abbastanza avanti e poi da lì ho cercato in tutti i modi di seguire i piloti davanti a me, ma non ne ho, non ne ho, giro largo e ho consumato la gomma dietro veramente troppo considerando quanto di solito dura, quindi è un peccato. Però sesto è sicuramente meglio che i risultati che stiamo avendo ultimamente, quindi lavoreremo su questo".

Siccome ci hai parlato di questa gomma finita dopo tre giri, è più un consumo che avviene quando vai a riprendere il gas in mano, oppure è la frenata e la maniera che la gomma ha di trascinarsi sull'asfalto quando freni?

"Rispetto a tutti gli altri piloti Ducati, quello che possiamo vedere chiaramente dai dati è che dal momento in cui io inizio a inclinare la moto verso la curva, dietro inizia a scivolare e non smette di scivolare finché non sono completamente dritto in uscita. Quindi è una mancanza totale di grip e questo porta a un consumo eccessivo della gomma dietro e non mi permette di guidare come vorrei. Sono tante curve in appoggio, soprattutto in una pista come questa, e non poter mai andare in appoggio la rende ancora più difficile. Se in più metti il fatto che qua il consumo gomme è alto, una gomma che agli altri dura un po' di più, a noi dura tre giri".

A me ha fatto molto piacere vederti comunque provarci, vederti aggressivo. Ho avuto la sensazione nei primi due-tre giri tu facessi di tutto, dessi veramente il tuo 100% per provare a stare col quintetto dei primi. Poi c'è stato questo tracollo ed è veramente stupefacente che una gomma dopo tre giri sia finita. Questo è molto preoccupante e non so con quale spirito ti porti ad affrontare la gara di domenica...

"Lo spirito è quello di partire, fare il meglio possibile, provare a gestirla. Siamo sempre stati molto forti fino a due anni fa nella gestione delle gomme e proveremo a tirar fuori qualcosa. Sappiamo che dalla parte tecnica non ci sono più tante strade da percorrere, però magari ci stupiamo".

Il tuo record del 2024 sia ancora parcheggiato lì. Volevo chiederti se è più una consolazione a volte, o più una frustrazione, o magari un po' tutte e due...

"Arrivati a questo punto, conta poco. So benissimo di cosa sono in grado ed è stato dimostrato l'anno scorso in Giappone. Dopo per il resto sappiamo che non siamo nella condizione di poter fare lo stesso".