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MotoGP, la griglia di partenza del GP Olanda (Assen)

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Quattro Aprilia davanti a tutti nelle qualifiche di Assen: pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez apre la seconda fila davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez scatterà 7°, Acosta 8°. Alex Marquez, dopo la caduta di ieri, ha deciso di non prendere parte al Q2 per riposare in vista di Sprint e gara: partirà 12°. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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