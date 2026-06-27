Quattro Aprilia davanti a tutti nelle qualifiche di Assen: pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez apre la seconda fila davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez scatterà 7°, Acosta 8°. Alex Marquez, dopo la caduta di ieri, ha deciso di non prendere parte al Q2 per riposare in vista di Sprint e gara: partirà 12°. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE