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GP Qatar
6 novembre - 8 novembre 2026
Circuito GP Qatar
GP Qatar
6 novembre - 8 novembre 2026
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Qatar

Via al weekend di MotoGP di Lusail: in corso le prime prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati su Jorge Martin, che è stato dichiarato 'fit' dopo l'ultima visita col dottor Charte e ci riproverà dopo il tentativo (fallito) di Sepang. Torna Aldeguer, in Honda c'è Dixon al posto di Mir. Alle 17 le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2

MARQUEZ CAMPIONE IN QATAR SE... COMBINAZIONI

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GP Qatar, le prove libere LIVE su Sky e NOW

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Subito un lungo in curva 1 per Jorge Martin

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si parte!

Piloti in pista a Lusail

Tutto pronto sul circuito di Lusail, tra poco si parte per le prime prove libere, durante le quali si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Jorge Martin

Tutto sul circuito di Lusail

MotoGP in Qatar: storia e caratteristiche del circuito

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Come risaputo Yamaha diserterà in toto il weekend di Lusail: in pista non ci saranno né i piloti ufficiali, Fabio Quartararo e Alex Rins, né quelli Pramac, Jack Miller e Augusto Fernandez

Niente Lusail per Joan Mir. Al suo posto Honda ha chiamato dalla Superbike Jake Dixon, che torna in MotoGP dopo le due gare disputate con Yamaha nel 2021

In casa Gresini non ci sarà Alex Marquez (operato nei giorni scorsi). Accanto al box del rientrante Aldeguer ci sarà ancora Iker Lecuona, che aveva sostituito Fermin a Sepang e Phillip Island

Aldeguer pronto al rientro dopo 2 GP saltati

Da verificare anche le condizioni di Raul Fernandez, dichiarato 'fit' come settimana scorsa a Sepang ma anche lui ritiratosi precocemente (dopo i primi giri di FP1): "Se sono qui è per concludere il weeekend, va meglio anche se sono ancora limitato", ha spiegato il pilota Trackhouse

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La classifica prima di Lusail

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Martin proverà a rinviare la festa di Marquez, tenendo viva l'ultima fiammella di speranza per il titolo. Ma dopo il forfait di Sepang il pilota Aprilia è scivolato a -44

VIsita ok per Martin: sarà in pista

Riflettori non ancora accesi in attesa della sessione in notturna delle Pre-quali, ma sicuramente già puntati virtualmente su Jorge Martin, che ha passato l'ultima visita prevista col dottor Charte e sarà dunque in pista

Il programma proseguirà poi alle 17 con le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato

Buongiorno da Lusail, dove alle 12.45 ora italiana (le 14.45 locali) sono in programma le prove libere del GP Qatar, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW