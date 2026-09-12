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MotoGP, Sprint Misano: vince Marc Marquez. 2° Bezzecchi, 3° Martin

Marc Marquez vince la Sprint Race di Misano. Lo spagnolo, scattato 2°, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin. 4° Di Giannantonio, poi Alex Marquez e Acosta. 13° Bagnaia. In classifica, Marc si porta a 14 punti dal leader Martin; Bez è a -22. Domenica la gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CLASSIFICA

in evidenza

Sprint: 1° M. Marquez 2° Bezzecchi 3° Martin

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La CLASSIFICA dopo la Sprint di Misano

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

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Il VIDEO dell'ultimo giro

Marquez vince la Sprint (i numeri di M. Merlino)

  • MARC MARQUEZ migliora i record già suoi: 21 vittorie Sprint (Martin 19); 37 medaglie Sprint (Martin 36)
  • Eguaglia Martin per Sprint condotte dall’inizio alla fine: 11
  • MARC MARQUEZ per la prima volta vince la Sprint di Misano.
  • 6^ vittoria Sprint quest’anno
  • DUCATI: 60^ vittoria Sprint su 75 (esattamente 4 su 5 / 80%).

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

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bandiera a scacchi!

Marc Marquez passa Bezzecchi alla prima curva e poi domina la Sprint Race di Misano! L'italiano prova a ricucire ma viene tenuto a distanza dallo spagnolo. Completa il podio il leader del Mondiale Martin, poi Di Giannantonio e Alex Marquez. Bagnaia 13°

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ULTIMO GIRO!

2 giri alla fine

Marc Marquez risponde col giro veloce della gara! Il gap su Bezzecchi torna a 8 decimi. Probabile che il ducatista fosse in gestione nei giri precedenti...

3 giri alla fine

Bezzecchi e Marquez sugli stessi tempi in questa tornata, il gap resta intorno al mezzo secondo. Il ducatista allunga nella prima parte del circuito, l'italiano recupera qualcosa nella seconda parte. Situazione ancora apertissima!

4 giri alla fine

Bezzecchi a mezzo secondo da Marc Marquez! Da capire se il ducatista è in gestione o meno...

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La situazione a 5 giri dalla fine

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6 giri alla fine

Jorge Martin a caccia di Bezzecchi, che sta recuperando però qualcosa su Marc Marquez. Distacco sotto il secondo ora tra Marc e Bez. I primi tre del Mondiale fanno la corsa qui a Misano

7 giri alla fine

Ritmo impressionante di Marc Marquez! 1:30.700 nell'ultimo passaggio. Bezzecchi non molla ma resta sempre distante un secondo, dietro Martin ha passato Diggia e si è preso la 3^ posizione

8 giri alla fine

Marc Marquez prova la fuga, 1 secondo di vantaggio su Bezzecchi. Di Giannantonio ha 7 decimi di ritardo dal pilota Aprilia, con Martin sempre attaccato. Bagnaia 13°

Il VIDEO della partenza

La situazione a 10 giri dalla fine

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bandiera gialla!

Cade Quartararo in curva 14 dopo un piccolo contatto con Moreira. Il Diablo ha ripreso la corsa ma in ultima posizione

11 giri alla fine

Tre decimi tra Marc Marquez e Bezzecchi, dietro Jorge Martin giro veloce della gara: ora è minaccioso su Di Giannantonio. Sportellate tra Aldeguer e Acosta, ne approfitta Alex Marquez che entra su entrambi

12 giri alla fine

Marc Marquez completa in testa il primo giro, Bezzecchi non ha però intenzione di far fuggire via il rivale. Poi Diggia, Martin e Acosta

La partenza

Marc Marquez tira una gran staccata e si prende di forza la prima posizione in curva 1 su Bezzecchi. Poi Di Giannantonio e Martin, Aldeguer in lotta, scivolato in 6^ posizione

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DI MISANO DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione

Tra 6 minuti si parte, sale la tensione a Misano...

La griglia di partenza della Sprint di Misano

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Valentino Rossi a colloquio con Bulega, suo futuro pilota in VR46 dal 2027

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Moto in pista per il giro di schieramento

Bezzecchi arrivato al box come sempre saltellando: il pilota Aprilia è carico, tra poco partirà dalla pole position

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In Moto2 pole di Senna Agius, futuro pilota Tech3

In Moto3 pole di Almansa: guarda gli HIGHLIGHTS

Parata di stelle a Misano: la lista dei Vip attesi

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Da Bezzecchi a Bagnaia: i caschi dei piloti per Misano

I caschi dei piloti MotoGP per Misano: uno è firmato dal Papa

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Le prime parole di Bez dopo la pole

Bezzecchi in pole (le statistiche di Michele Merlino)

  • 13^ pole in top-class (4^ quest'anno)
  • 17^ pole in tutte le classi: eguaglia Loris CAPIROSSI, Sete GIBERNAU al 20° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class.
  • Misano è il secondo circuito in cui mette a segno una seconda pole dopo Buriram
  • 26^ prima fila in Carriera (7^ quest'anno)
  • pole consecutive: non ci riusciva da Algarve 2025-Buriram 2026, una sequenza da 3
  • APRILIA: 21^ pole in top-class (7^ quest'anno)

Bagnaia guadagna invece una posizione per la gara di domenica, quando partirà 13°, per via della retrocessione di Zarco dall'11^ alla 14^ casella. Il francese è stato penalizzato per aver ostacolato Bezzecchi nelle qualifiche

Tutta la frustrazione di Bagnaia nelle qualifiche

Dalle retrovie, invece, Bagnaia: Pecco è stato eliminato in Q1 e partirà oggi 14°, peggior risultato della sua carriera a Misano

Rivivi le qualifiche con i nostri HIGHLIGHTS

La griglia di partenza del GP San Marino

MotoGP, la griglia di partenza di Misano

MotoGP, la griglia di partenza di Misano

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Dalla seconda fila Fabio Di Giannantonio, il leader del Mondiale Jorge Martin e Luca Marini: partiranno rispettivamente 4°, 5° e 6°

Bezzecchi scatterà dalla pole position dopo aver firmato il nuovo record della pista. In prima fila anche Marc Marquez e Fermin Aldeguer

Ben ritrovati da Misano, dove alle 15 scatterà la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)