Marc Marquez vince la Sprint Race di Misano. Lo spagnolo, scattato 2°, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin. 4° Di Giannantonio, poi Alex Marquez e Acosta. 13° Bagnaia. In classifica, Marc si porta a 14 punti dal leader Martin; Bez è a -22. Domenica la gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CLASSIFICA