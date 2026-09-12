MotoGP, Misano si popola di Vip: tutti i personaggi presenti nel paddock
Grande rassegna di stelle attesa a Misano per il weekend della MotoGP: oltre a celebri personaggi dello sport saranno presenti nel paddock anche diversi volti del mondo dello spettacolo. Ecco la lista dei Vip per il GP San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 settembre
- Ex cestista
- Sventolerà la bandiera a scacchi nella Sprint Race
- Ex corridore
- Sventolerà la bandiera a scacchi nella gara della Moto2
- Ex nuotatrice
- Sventolerà la bandiera a scacchi nella gara della Moto3
- Ex calciatore
- Ex corridore
- Ex corridore
- Lanciatore del peso
- Schermitrice
- Triplista
- Ex calciatore
- Cestista della Virtus Bologna
- Calciatore del Bologna
- Corridore della Bora Hansgrohe
- Centometrista paralimpico
- Cestista della Dinamo Sassari
- Ex corridore e pistard
- Ex calciatore
- Cantante
- Rapper, cantante e produttore
- Cantante
- Attore
- Attrice
- Dj
- Attore
- Musicista
- Cantante
- Attore e presentatore televisivo
- Artista