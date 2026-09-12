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MotoGP, Misano si popola di Vip: tutti i personaggi presenti nel paddock

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Grande rassegna di stelle attesa a Misano per il weekend della MotoGP: oltre a celebri personaggi dello sport saranno presenti nel paddock anche diversi volti del mondo dello spettacolo. Ecco la lista dei Vip per il GP San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 settembre

GP MISANO, LA GRIGLIA DI PARTENZA

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