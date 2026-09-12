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MotoGP a Misano, da Bezzecchi a Bagnaia: i caschi dei piloti per il GP San Marino

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@AGV Helmets

Per il weekend di Misano i piloti italiani hanno scelto di indossare dei caschi speciali. Da Bezzecchi che "non molla l'osso" al casco di Bagnaia dedicato a Manuel Poggiali. E c'è anche un'iniziativa benefica di Aldeguer, con un casco firmato dal... Papa! Qui tutti i caschi speciali per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

I CASCHI SPECIALI PER MISANO. VIDEO

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