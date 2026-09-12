MotoGP a Misano, da Bezzecchi a Bagnaia: i caschi dei piloti per il GP San Marino
Per il weekend di Misano i piloti italiani hanno scelto di indossare dei caschi speciali. Da Bezzecchi che "non molla l'osso" al casco di Bagnaia dedicato a Manuel Poggiali. E c'è anche un'iniziativa benefica di Aldeguer, con un casco firmato dal... Papa! Qui tutti i caschi speciali per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini
- Sul casco speciale di Bezzecchi per Misano è raffigurato un osso con la frase "Non mollo l'osso". Il riferimento è ai recenti infortuni e alla sua capacità di correre (e bene) stringendo i denti nonostante gli acciacchi
- "Il casco speciale tributo di Pecco Bagnaia per Misano è pura storia su due ruote. Progettato come un omaggio al campione del mondo del motociclismo di San Marino Manuel Poggiali (che attualmente è rider Coach Ducati), questo casco dal sapore vintage unisce le iconiche grafiche dei primi anni 2000 di Poggiali con il leggendario #63", ha spiegato Ducati su Instagram.
- "Il motorsport è circondato dalla tecnologia. Ma il suo vero lato GREZZO è fatto di materiali ruvidi. MATERIALI GREZZI. CORSE PURE", ha scritto il pilota romano su Instagram.
- Casco benefico per Fermin Aldeguer. Il casco è stato autografato da Papa Leone XIV per l'associazione Caschi del Cuore, con gli ospedali di Torino, Bologna e Trento che aiutano i bambini. Il Santo Padre ne ha anche una copia...