Per il weekend di Misano i piloti italiani hanno scelto di indossare dei caschi speciali. Da Bezzecchi che "non molla l'osso" al casco di Bagnaia dedicato a Manuel Poggiali. E c'è anche un'iniziativa benefica di Aldeguer, con un casco firmato dal... Papa! Qui tutti i caschi speciali per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

I CASCHI SPECIALI PER MISANO. VIDEO