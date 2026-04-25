Marc Marquez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Jerez e trova la prima pole position del 2026. Lo spagnolo ha preceduto Zarco e Di Giannantonio. Bezzecchi apre la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez e Acosta. 7° Martin, 10° Bagnaia. Alle 15 la giornata verrà chiusa dalla Sprint Race, LIVE su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA