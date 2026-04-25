- 1.M. Marquez
- 2.J. Zarco
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, qualifiche GP Jerez: Marc Marquez in pole. 2° Zarco, 3° Di Giannantonio
Marc Marquez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Jerez e trova la prima pole position del 2026. Lo spagnolo ha preceduto Zarco e Di Giannantonio. Bezzecchi apre la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez e Acosta. 7° Martin, 10° Bagnaia. Alle 15 la giornata verrà chiusa dalla Sprint Race, LIVE su Sky e in streaming su NOW
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Rivivi le qualifiche con i nostri HIGHLIGHTS
La MotoGP torna alle 15 per la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Da capire se uscirà il sole o le condizioni resteranno quelle di stamattina. A più tardi da Jerez!
Marc Marquez in pole: i numeri di Michele Merlino
- 75^ pole in top-class
- Prima pole dopo 245 giorni (Balaton Park 2025)
- 130^ prima fila in Carriera (3^ quest'anno), 175^ prima fila in tutte le classi
- Prima pole di Marc Marquez da 33 enne. E’ il poleman più anziano da Aleix Espargarò, Silverstone 2024 (35 anni e 4 giorni).
- Per Ducati 119^ pole in top-class (3^ quest'anno)
I risultati delle qualifiche di Jerez
Marc Marquez torna a conquistare una pole position dopo 245 giorni. A Jerez il leader del Mondiale dimostra una gran confidenza sul bagnato, precedendo uno specialista come Zarco. In prima fila anche Di Giannantonio. Dalla seconda fila Bezzecchi, Alex Marquez e Acosta. 10° Bagnaia
Marco Bezzecchi fa 1:49.115 e si mette 4°, il leader del Mondiale partirà dalla seconda fila
MARC MARQUEZ! 1:48.087! Si riprende la pole position! Bene anche Diggia, che sale terzo
Alex Marquez sale in terza posizione provvisoria, attenzione a Marc...
Caduta per Jorge Martin, che al momento partirebbe in seconda fila
Zarco abbassa ancora: 1:48.227! La pista sta migliorando minuto dopo minuto
ZARCO! 1:48.625! Johann scalza Marc Marquez e fa la pole provvisoria
Alex Marquez già ripartito nel frattempo, mentre si sta migliorando Johann Zarco...
Di Giannantonio costretto a fare tutto da capo: il suo giro viene cancellato per la bandiera gialla causata dalla scivolata di Alex Marquez
Marc Marquez invece vola sul bagnato: 1:48.862, si migliora ancora il ducatista
Cade anche Alex Marquez!
Fermin Aldeguer cade ancora dopo la scivolata nelle FP2. Da capire se riuscirà a tornare in sella prima della bandiera a scacchi
Marc Marquez migliora il tempo di Acosta e balza al comando: 1:49.385
Pedro Acosta in pole provvisoria dopo i primi time attack: 1:49.434 per il pilota Ktm, poi Marc Marquez e Jorge Martin. 4° Bezzecchi
Pista ancora bagnata, saranno dunque qualifiche con le rain. Una situazione meteo che mischia le carte in questo weekend di Jerez dopo i valori visti ieri sull'asciutto
Pista ok, via al Q2 decisivo per la pole position
I 12 piloti che si giocheranno la pole a Jerez
- Marc Marquez
- Bagnaia
- Alex Marquez
- Aldeguer
- Bezzecchi
- Martin
- Di Giannantonio
- Zarco (dal Q1)
- Acosta (dal Q1)
- Ogura
- R. Fernandez
- Bastianini
Si riparte alle 11.20 intanto dopo i lavori in pista per asciugarla per via dell'olio perso dalla Ducati di Morbidelli
Il numero clamoroso di Toprak. VIDEO
Attenzione: Q2 ritardato per una perdita d'olio in pista, presumibilmente dalla moto di Franco Morbidelli, che fumava e non poco al rientro al box
I risultati del Q1: Zarco e Acosta in Q2
Johann Zarco e Pedro Acosta vanno in Q2. Binder, primo degli esclusi, partirà 13°, davanti a Mir, Marini, Augusto Fernandez e a Franco Morbidelli, caduto a inizio Q1
Scivolata alla 13 per Luca Marini, subito ripartito
Rientrato ora Morbidelli, 3' alla bandiera a scacchi
Franco Morbidelli non è ancora rientrato in pista dopo la caduta...
La situazione dopo i primi time attack
Zarco balza al comando! 1:48.388. Il francese è come sempre super sul bagnato
Caduta per Jack Miller, poi attraversa la pista di corsa in curva 13 per tornare in fretta ai box
Acosta e Marini, sarebbero loro due ad andare in Q2 dopo i primi time attack
Cade Morbidelli! Non ci voleva questa scivolata per il 'Morbido'
Via alle qualifiche, ultimi due posti disponibili per il Q2
I piloti impegnati nel Q1
- Zarco
- Razgatlioglu
- Marini
- Moreira
- Quartararo
- Morbidelli
- Savadori
- Binder
- Mir
- Acosta
- Rins
- Miller
- A. Fernandez
Pista in miglioramento, non ancora completamente asciutta ma decisamente più performante rispetto a inizio FP2. Tra poco le qualifiche a Jerez
I risultati delle prove libere 2
Pedro Acosta miglior tempo nelle Libere 2, disputate su pista bagnata. Il pilota Ktm ha preceduto Marc Marquez e Johann Zarco. 4° Bezzecchi
Cade anche Brad Binder
Numero clamoroso di Toprak Razgatlioglu! Il turco era praticamente caduto, ma resta in piedi con una magia incredibile
Caduta per Fermin Aldeguer in curva 13. Nessun problema per lo spagnolo
I tempi a 5' dalla fine delle FP2
Pillola statistica da Michele Merlino: finora si è disputata solo una qualifica bagnata a Jerez in MotoGP, nel 2004: pole di Valentino Rossi (Yamaha)
Il team Ducati al lavoro sul setting della moto di Bagnaia per provare a restituire un po' di confidenza all'anteriore per Pecco, al momento 17°
Pedro Acosta sul bagnato sembra andare decisamente meglio rispetto alle difficoltà riscontrate con l'asciutto: 1:48.862 e nuovo miglior tempo
Qualche scaramuccia in pista
Christian Horner ospite del box Lcr
Joan Mir cade, poi rientra in pista e porta con sè ghiaia e anche qualche pezzo di carena. Caso sotto investigazione, lo spagnolo è a rischio penalità
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Il motivo della penalità di Jorge Martin in gara. VIDEO
Marc Marquez balza al comando in 1:49.376
Primi tempi: Acosta davanti a tutti in 1:51.200, poi Martin e Binder. Sul bagnato si mischiano le carte, finora i piloti non hanno corso con le rain in questo weekend...
Subito un dritto per Marc Marquez
Piloti in pista, 30' a disposizione per le ultime prove prima delle qualifiche
Pista bagnata a Jerez dopo la forte pioggia sul finire delle Libere Moto3. Da capire se la pista potrà, almeno in parte, asciugarsi per le qualifiche. Intanto si parte con le gomme rain per le FP2, tra poco LIVE su Sky
Martin ostacola Alex Marquez: 3 posizioni di penalità in griglia
Jorge Martin penalizzato nella gara di Jerez: il motivoVai al contenuto
Di Giannantonio. "Bezzecchi e Alex favoriti, ma siamo tutti vicini"
Bezzecchi: "Sono tornati alcuni vecchi problemi, ma meglio del previsto"
Bezzecchi: 'Sono tornati alcuni vecchi problemi, ma è andata meglio del previsto'Vai al contenuto
Bagnaia: "Peccato per la caduta perché avevo fatto una modifica"
Bagnaia cade e distrugge la moto nelle Pre-qualifiche: FOTO e VIDEO
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Alex Marquez: "Ho fatto uno step più mentale che tecnico"
I 10 piloti qualificati per il Q2
GP Spagna, i 10 piloti qualificati al Q2 a Jerez e chi per ora resta fuoriVai al contenuto
Alex Marquez il più veloce: i risultati delle Pre-qualifiche
Nella notte ha piovuto a Jerez, la pista nel corso delle Libere Moto3 era ancora bagnata e bisognerà capire se i piloti MotoGP potranno disputare FP2 e qualifiche con le slick. Peraltro è ripreso a piovere con una certa insistenza al termina delle Libere Moto3. Situazione meteo, dunque, da monitorare
Sabato show a Jerez: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50
Super sabato a Jerez, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere. Pochi minuti più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position.