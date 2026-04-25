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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.J. Zarco
  3. 3.F. Di Giannantonio
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MotoGP, qualifiche GP Jerez: Marc Marquez in pole. 2° Zarco, 3° Di Giannantonio

Marc Marquez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Jerez e trova la prima pole position del 2026. Lo spagnolo ha preceduto Zarco e Di Giannantonio. Bezzecchi apre la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez e Acosta. 7° Martin, 10° Bagnaia. Alle 15 la giornata verrà chiusa dalla Sprint Race, LIVE su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA

in evidenza

Qualifiche: 1° M. Marquez 2° Zarco 3° Diggia

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Rivivi le qualifiche con i nostri HIGHLIGHTS

La MotoGP torna alle 15 per la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Da capire se uscirà il sole o le condizioni resteranno quelle di stamattina. A più tardi da Jerez!

La griglia di partenza del GP Spagna

GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez

GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez

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Marc Marquez in pole: i numeri di Michele Merlino

  • 75^ pole in top-class 
  • Prima pole dopo 245 giorni (Balaton Park 2025)
  • 130^ prima fila in Carriera (3^ quest'anno), 175^ prima fila in tutte le classi
  • Prima pole di Marc Marquez da 33 enne. E’ il poleman più anziano da Aleix Espargarò, Silverstone 2024 (35 anni e 4 giorni).
  • Per Ducati 119^ pole in top-class (3^ quest'anno)

I risultati delle qualifiche di Jerez

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bandiera a scacchi!

Marc Marquez torna a conquistare una pole position dopo 245 giorni. A Jerez il leader del Mondiale dimostra una gran confidenza sul bagnato, precedendo uno specialista come Zarco. In prima fila anche Di Giannantonio. Dalla seconda fila Bezzecchi, Alex Marquez e Acosta. 10° Bagnaia

Marco Bezzecchi fa 1:49.115 e si mette 4°, il leader del Mondiale partirà dalla seconda fila

pole position!

MARC MARQUEZ! 1:48.087! Si riprende la pole position! Bene anche Diggia, che sale terzo

Alex Marquez sale in terza posizione provvisoria, attenzione a Marc...

bandiera gialla!

Caduta per Jorge Martin, che al momento partirebbe in seconda fila

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pole position!

Zarco abbassa ancora: 1:48.227! La pista sta migliorando minuto dopo minuto

pole position!

ZARCO! 1:48.625! Johann scalza Marc Marquez e fa la pole provvisoria

Alex Marquez già ripartito nel frattempo, mentre si sta migliorando Johann Zarco...

bandiera gialla!

Di Giannantonio costretto a fare tutto da capo: il suo giro viene cancellato per la bandiera gialla causata dalla scivolata di Alex Marquez

pole position!

Marc Marquez invece vola sul bagnato: 1:48.862, si migliora ancora il ducatista

bandiera gialla!

Cade anche Alex Marquez!

bandiera gialla!

Fermin Aldeguer cade ancora dopo la scivolata nelle FP2. Da capire se riuscirà a tornare in sella prima della bandiera a scacchi

pole position!

Marc Marquez migliora il tempo di Acosta e balza al comando: 1:49.385

pole position!

Pedro Acosta in pole provvisoria dopo i primi time attack: 1:49.434 per il pilota Ktm, poi Marc Marquez e Jorge Martin. 4° Bezzecchi

Pista ancora bagnata, saranno dunque qualifiche con le rain. Una situazione meteo che mischia le carte in questo weekend di Jerez dopo i valori visti ieri sull'asciutto

si parte!

Pista ok, via al Q2 decisivo per la pole position

I 12 piloti che si giocheranno la pole a Jerez

  • Marc Marquez
  • Bagnaia
  • Alex Marquez
  • Aldeguer
  • Bezzecchi
  • Martin
  • Di Giannantonio
  • Zarco (dal Q1)
  • Acosta (dal Q1)
  • Ogura
  • R. Fernandez
  • Bastianini

Si riparte alle 11.20 intanto dopo i lavori in pista per asciugarla per via dell'olio perso dalla Ducati di Morbidelli

Il numero clamoroso di Toprak. VIDEO

Attenzione: Q2 ritardato per una perdita d'olio in pista, presumibilmente dalla moto di Franco Morbidelli, che fumava e non poco al rientro al box

I risultati del Q1: Zarco e Acosta in Q2

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bandiera a scacchi!

Johann Zarco e Pedro Acosta vanno in Q2. Binder, primo degli esclusi, partirà 13°, davanti a Mir, Marini, Augusto Fernandez e a Franco Morbidelli, caduto a inizio Q1

bandiera gialla!

Scivolata alla 13 per Luca Marini, subito ripartito

Rientrato ora Morbidelli, 3' alla bandiera a scacchi

Franco Morbidelli non è ancora rientrato in pista dopo la caduta...

La situazione dopo i primi time attack

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Zarco balza al comando! 1:48.388. Il francese è come sempre super sul bagnato

bandiera gialla!

Caduta per Jack Miller, poi attraversa la pista di corsa in curva 13 per tornare in fretta ai box

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Acosta e Marini, sarebbero loro due ad andare in Q2 dopo i primi time attack

bandiera gialla!

Cade Morbidelli! Non ci voleva questa scivolata per il 'Morbido'

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si parte!

Via alle qualifiche, ultimi due posti disponibili per il Q2

I piloti impegnati nel Q1

  • Zarco
  • Razgatlioglu
  • Marini
  • Moreira
  • Quartararo
  • Morbidelli
  • Savadori
  • Binder
  • Mir
  • Acosta
  • Rins
  • Miller
  • A. Fernandez

Pista in miglioramento, non ancora completamente asciutta ma decisamente più performante rispetto a inizio FP2. Tra poco le qualifiche a Jerez

I risultati delle prove libere 2

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bandiera a scacchi!

Pedro Acosta miglior tempo nelle Libere 2, disputate su pista bagnata. Il pilota Ktm ha preceduto Marc Marquez e Johann Zarco. 4° Bezzecchi

bandiera gialla!

Cade anche Brad Binder

Numero clamoroso di Toprak Razgatlioglu! Il turco era praticamente caduto, ma resta in piedi con una magia incredibile

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bandiera gialla!

Caduta per Fermin Aldeguer in curva 13. Nessun problema per lo spagnolo

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I tempi a 5' dalla fine delle FP2

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Pillola statistica da Michele Merlino: finora si è disputata solo una qualifica bagnata a Jerez in MotoGP, nel 2004: pole di Valentino Rossi (Yamaha)

Il team Ducati al lavoro sul setting della moto di Bagnaia per provare a restituire un po' di confidenza all'anteriore per Pecco, al momento 17°

Pedro Acosta sul bagnato sembra andare decisamente meglio rispetto alle difficoltà riscontrate con l'asciutto: 1:48.862 e nuovo miglior tempo

Qualche scaramuccia in pista

Christian Horner ospite del box Lcr

bandiera gialla!

Joan Mir cade, poi rientra in pista e porta con sè ghiaia e anche qualche pezzo di carena. Caso sotto investigazione, lo spagnolo è a rischio penalità

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I tempi a 20' dalla fine delle FP2

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Il motivo della penalità di Jorge Martin in gara. VIDEO

Marc Marquez balza al comando in 1:49.376

Primi tempi: Acosta davanti a tutti in 1:51.200, poi Martin e Binder. Sul bagnato si mischiano le carte, finora i piloti non hanno corso con le rain in questo weekend...

Subito un dritto per Marc Marquez 

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si parte!

Piloti in pista, 30' a disposizione per le ultime prove prima delle qualifiche

Pista bagnata a Jerez dopo la forte pioggia sul finire delle Libere Moto3. Da capire se la pista potrà, almeno in parte, asciugarsi per le qualifiche. Intanto si parte con le gomme rain per le FP2, tra poco LIVE su Sky

Martin ostacola Alex Marquez: 3 posizioni di penalità in griglia

Jorge Martin penalizzato nella gara di Jerez: il motivo

Jorge Martin penalizzato nella gara di Jerez: il motivo

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Di Giannantonio. "Bezzecchi e Alex favoriti, ma siamo tutti vicini"

Bezzecchi: "Sono tornati alcuni vecchi problemi, ma meglio del previsto"

Bezzecchi: 'Sono tornati alcuni vecchi problemi, ma è andata meglio del previsto'

Bezzecchi: 'Sono tornati alcuni vecchi problemi, ma è andata meglio del previsto'

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Bagnaia: "Peccato per la caduta perché avevo fatto una modifica"

Bagnaia cade e distrugge la moto nelle Pre-qualifiche: FOTO e VIDEO

Bagnaia, caduta pronti via nelle Pre-qualifiche: moto demolita, pilota ok. VIDEO

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Alex Marquez: "Ho fatto uno step più mentale che tecnico"

I 10 piloti qualificati per il Q2

GP Spagna, i 10 piloti qualificati al Q2 a Jerez e chi per ora resta fuori

GP Spagna, i 10 piloti qualificati al Q2 a Jerez e chi per ora resta fuori

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Alex Marquez il più veloce: i risultati delle Pre-qualifiche

scende la pioggia

Nella notte ha piovuto a Jerez, la pista nel corso delle Libere Moto3 era ancora bagnata e bisognerà capire se i piloti MotoGP potranno disputare FP2 e qualifiche con le slick. Peraltro è ripreso a piovere con una certa insistenza al termina delle Libere Moto3. Situazione meteo, dunque, da monitorare

Sprint Race in programma alle 15

Oggi pomeriggio è in programma la Sprint Race che metterà in palio i primi punti del weekend: semaforo verde alle 15, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato show a Jerez: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Super sabato a Jerez, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere. Pochi minuti più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position.