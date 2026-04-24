Scivolata per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Jerez. A inizio sessione il pilota Ducati, nel corso del primo giro cronometrato, ha perso l'anteriore della sua GP26 in curva 1. Il torinese, che è rientrato in pista senza aver riportato conseguenze, non ha potuto più usare la sua Desmosedici numero 1, distrutta dall'impatto con la ghiaia. Bagnaia è riuscito comunque a centrare il Q2 con la seconda moto. Di seguito FOTO e VIDEO della caduta

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BAGNAIA