Bagnaia, caduta oggi nelle Pre-qualifiche del GP Spagna (Jerez). FOTO-VIDEO
Scivolata per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Jerez. A inizio sessione il pilota Ducati, nel corso del primo giro cronometrato, ha perso l'anteriore della sua GP26 in curva 1. Il torinese, che è rientrato in pista senza aver riportato conseguenze, non ha potuto più usare la sua Desmosedici numero 1, distrutta dall'impatto con la ghiaia. Bagnaia è riuscito comunque a centrare il Q2 con la seconda moto. Di seguito FOTO e VIDEO della caduta
- Bagnaia ha parlato della sua caduta su Sky: "Sono partito con una modifica che ha anche Alex, ma purtroppo ho distrutto subito la moto e non sono riuscito a provarla come avremmo dovuto. Avrebbe potuto darci un bell'aiuto, la riproveremo domani. Per quanto riguarda la caduta, è stata una bella sassata: era l'out lap e ho staccato abbastanza forte perché avevo Alex davanti e lui stava ancora prendendo il ritmo con calma. L'anteriore non era pronto, mi si è chiusa"