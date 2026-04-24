Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez. Alle spalle del pilota Gresini ci sono Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, 6° Bagnaia. 9° Jorge Martin, penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez. Acosta, Marini e Morbidelli tra i piloti che dovranno passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE