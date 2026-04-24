MotoGP, GP Spagna a Jerez: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez. Alle spalle del pilota Gresini ci sono Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, 6° Bagnaia. 9° Jorge Martin, penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez. Acosta, Marini e Morbidelli tra i piloti che dovranno passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Penalità per Jorge Martin. Lo Steward Panel ha punito lo spagnolo con 3 posizioni in griglia, da scontare nella gara lunga di domenica, per aver ostacolato Alex Marquez nelle curve 3-4.
- Il comunicato: "È stato osservato che procedevi lentamente sulla traiettoria ideale disturbando un altro pilota (#73) alle curve 3-4. Per i motivi sopra indicati, lo Steward Panel ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia per la gara lunga della MotoGP".
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- 11) MIR
- 12) ZARCO
- 13) MARINI
- 14) MORBIDELLI
- 15) ACOSTA
- 16) BINDER
- 17) QUARTARARO
- 18) RAZGATLIOGLU
- 19) MOREIRA
- 20) MILLER
- 21) RINS
- 22) SAVADORI
- 23) A. FERNANDEZ