Lo Steward Panel ha deciso che Jorge Martin dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez sul finale delle Pre-qualifiche. "È stato notato che procedevi lentamente sulla traiettoria ideale disturbando un altro pilota (#73)", si legge nel comunicato

Penalità per Jorge Martin al termine delle Pre-qualifiche del GP Spagna a Jerez. Lo Steward Panel ha assegnato al pilota Aprilia 3 posizioni in griglia da scontare nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez nelle curve 3 e 4 a fine sessione. Per Jorge, che è riuscito a centrare l'accesso al Q2 grazie al 9° tempo nelle Pre-qualifiche, si tratta del primo provvedimento disciplinare in stagione.