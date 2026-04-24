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Jorge Martin, penalità nella gara di Jerez per aver ostacolato Alex Marquez: le news

la penalità

Lo Steward Panel ha deciso che Jorge Martin dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez sul finale delle Pre-qualifiche. "È stato notato che procedevi lentamente sulla traiettoria ideale disturbando un altro pilota (#73)", si legge nel comunicato

I QUALIFICATI AL Q2

Penalità per Jorge Martin al termine delle Pre-qualifiche del GP Spagna a Jerez. Lo Steward Panel ha assegnato al pilota Aprilia 3 posizioni in griglia da scontare nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Alex Marquez nelle curve 3 e 4 a fine sessione. Per Jorge, che è riuscito a centrare l'accesso al Q2 grazie al 9° tempo nelle Pre-qualifiche, si tratta del primo provvedimento disciplinare in stagione. 

Il comunicato dello Steward Panel

Martin Penalita Jerez
  • "Durante le Pre-qualifiche del GP di Spagna è stato osservato che procedevi lentamente sulla traiettoria ideale, disturbando un altro pilota (#73) alle curve 3-4.
  • Per i motivi sopra indicati, lo Steward Panel ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia per la lunga della MotoGP in programma domenica.
  • Questa azione è stata considerata un caso di tipo MGP-SR3: guida lenta pericolosa durante una qualsiasi sessione. Essendo la prima infrazione della stagione, la sanzione appropriata in questo caso è una penalità di 3 posizioni in griglia".

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