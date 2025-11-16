Moto2, GP Valencia: la gara in diretta live su Sky Sport con Moreira a un passo dal titolo
Holgado in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l'ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Gara in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Giro 5/22
Gonzalez superato da Ortolà: lo spagnolo scivola al 6° posto. Tre posizioni più giù Moreira, in totale controllo della gara.
Giro 4/22
Guevara ancora a dettare il ritmo davanti tallonato da Holgado e Arenas. Gonzalez non si libera di Agius e anche Moreira non si schioda dal 9° posto.
Baltus portato al centro medico.
Giro 3/22
- 1) Guevara
- 2) Holgado
- 3) Arenas
- 4) Agius
- 5) Gonzalez
- 9) Moreira
- 10) Vietti
- 12) Arbolino
Giro 2/22
Guevara sempre davanti, inseguito da Holgado, Arenas e Agius. Gonzalez ancora 5°, anche Moreira rimane 9°.
Giro 1/22
Guevara prende il comando della gara davanti a Holgado e Arenas, Gonzalez è 5°, Moreira 9°. Brutta caduta di Baltus, rimasto a terra dopo un contatto con Munoz e Canet.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
Il cielo, intanto, si è leggermente annuvolato...
Sventolano tante bandiere brasiliane sulle tribune del 'Tormo' di Valencia.
Francesco Munzone, Capotecnico di Moreira: "Diogo sa il fatto suo, deve stare tranquillo"
10 minuti alla partenza!
La tensione è altissima nel paddock: c'è un titolo mondiale in gioco!
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 10) Vietti
- 15) Arbolino
AGIUS (3° in griglia): 3^ prima fila in Moto2.
Numeri a cura di Michele Merlino
GUEVARA (2° in griglia): 2^ prima fila dopo Mandalika.
HOLGADO: 4^ pole in Moto2, 6^ prima fila
PRIMA FILA Moto2: Holgado/Guevara/Agius
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
Il rettilineo di partenza è lungo 876 metri.
LA PISTA
Il circuito è lungo 4.005 metri e largo 12, con 14 curve: 9 a sinistra e 5 a destra.
I record di Lorenzo e Pedrosa
I piloti che hanno vinto di più in top-class a Valencia sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, recordman del Gran Premio spagnolo con 4 successi. Due vittorie per Valentino Rossi, Casey Stoner, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.
Il giro record della pista appartiene a Marco Bezzecchi, su Aprilia, stabilito il 15 novembre 2025: 1:28.809 il tempo del pilota romagnolo.
Due curve del circuito portano il nome di due grandi piloti spagnoli: Jorge Martinez Aspar e Angel Nieto.
Sebbene il tracciato sia abbastanza piccolo, l'edificio principale ospita una cinquantina di box e le lunghe tribune che circondano la pista come in uno stadio possono contenere oltre 150mila spettatori.
Il circuito è intitolato al pilota spagnolo Riccardo Tormo, vincitore di due titoli Mondiali nella classe 50, prematuramente scomparso nel 1998.
IL CIRCUITO
Il Gran Premio della Comunità Valenciana è una tappa fissa del Motomondiale dal 1999 e dal 2002 ospita l'ultima gara del campionato ad eccezione del 2020 (quando si corse la penultima) e dell'anno scorso, sostituto da Barcellona dopo la terribile alluvione che si era abbattuta su Valencia.
Moreira campione se... LE COMBINAZIONI
Che attesa per la sfida mondiale Moreira-Gonzalez
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Valencia, l'ultimo di questa lunghissima stagione: Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.