GP Valencia
Live
Gara
Circuito GP Valencia
GP Valencia
Live
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto2, GP Valencia: la gara in diretta live su Sky Sport con Moreira a un passo dal titolo

Holgado in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l'ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Gara in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE

Giro 5/22

Gonzalez superato da Ortolà: lo spagnolo scivola al 6° posto. Tre posizioni più giù Moreira, in totale controllo della gara.

Giro 4/22

Guevara ancora a dettare il ritmo davanti tallonato da Holgado e Arenas. Gonzalez non si libera di Agius e anche Moreira non si schioda dal 9° posto.

Baltus portato al centro medico.

Giro 3/22

  • 1) Guevara
  • 2) Holgado
  • 3) Arenas
  • 4) Agius
  • 5) Gonzalez
  • 9) Moreira
  • 10) Vietti
  • 12) Arbolino

Giro 2/22

Guevara sempre davanti, inseguito da Holgado, Arenas e Agius. Gonzalez ancora 5°, anche Moreira rimane 9°.

Giro 1/22

Guevara prende il comando della gara davanti a Holgado e Arenas, Gonzalez è 5°, Moreira 9°. Brutta caduta di Baltus, rimasto a terra dopo un contatto con Munoz e Canet.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA

Griglia Moto2

Il cielo, intanto, si è leggermente annuvolato...

Sventolano tante bandiere brasiliane sulle tribune del 'Tormo' di Valencia.

Francesco Munzone, Capotecnico di Moreira: "Diogo sa il fatto suo, deve stare tranquillo"

10 minuti alla partenza!

La tensione è altissima nel paddock: c'è un titolo mondiale in gioco!

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Classifica Moto2

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 10) Vietti
  • 15) Arbolino
statistiche

AGIUS (3° in griglia): 3^ prima fila in Moto2.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

GUEVARA (2° in griglia): 2^ prima fila dopo Mandalika.

statistiche

HOLGADO: 4^ pole in Moto2, 6^ prima fila

PRIMA FILA Moto2: Holgado/Guevara/Agius

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

MotoGP a Valencia: l'analisi del circuito

Il rettilineo di partenza è lungo 876 metri.

LA PISTA

Il circuito è lungo 4.005 metri e largo 12, con 14 curve: 9 a sinistra e 5 a destra. 

I record di Lorenzo e Pedrosa

I piloti che hanno vinto di più in top-class a Valencia sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, recordman del Gran Premio spagnolo con 4 successi. Due vittorie per Valentino Rossi, Casey Stoner, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Il giro record della pista appartiene a Marco Bezzecchi, su Aprilia, stabilito il 15 novembre 2025: 1:28.809 il tempo del pilota romagnolo.

Due curve del circuito portano il nome di due grandi piloti spagnoli: Jorge Martinez Aspar e Angel Nieto.

Sebbene il tracciato sia abbastanza piccolo, l'edificio principale ospita una cinquantina di box e le lunghe tribune che circondano la pista come in uno stadio possono contenere oltre 150mila spettatori. 

Il circuito è intitolato al pilota spagnolo Riccardo Tormo, vincitore di due titoli Mondiali nella classe 50, prematuramente scomparso nel 1998.

IL CIRCUITO

Il Gran Premio della Comunità Valenciana è una tappa fissa del Motomondiale dal 1999 e dal 2002 ospita l'ultima gara del campionato ad eccezione del 2020 (quando si corse la penultima) e dell'anno scorso, sostituto da Barcellona dopo la terribile alluvione che si era abbattuta su Valencia. 

Moreira campione se... LE COMBINAZIONI

Moto2, Moreira campione del mondo a Valencia se... LE COMBINAZIONI

Che attesa per la sfida mondiale Moreira-Gonzalez

Holgado scatterà in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l'ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio.

Moto2 alle 12.15: il programma di oggi su Sky Sport

È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Valencia, l'ultimo di questa lunghissima stagione: Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.