Holgado in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l'ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Gara in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW