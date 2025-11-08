Offerte Sky
Moto2, Moreira campione del mondo 2025 dopo il GP Portogallo se… COMBINAZIONI

gp portogallo

Il brasiliano potrebbe già laurearsi campione del mondo in Portogallo, con una gara d'anticipo. Moreira, che partirà in pole a Portimao, ha un vantaggio in classifica di 9 punti su Gonzalez, costretto alla rimonta (lo spagnolo scatterà 8° in griglia) per rimandare i giochi all'ultimo weekend di Valencia, in programma la prossima settimana. Di seguito tutte le combinazioni per il titolo della Moto2. Primo match point domenica alle 12.15 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

DIOGO MOREIRA CAMPIONE DEL MONDO DI MOTO2 SE...

  • Vince la gara di Portimao e Gonzalez non va oltre l'8° posto
  • Il brasiliano chiude 2° e Gonzalez non va oltre il 13° posto

 

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE A DUE GARE DALLA FINE

