Moto2, la diretta del GP Germania (Sachsenring)
Sul circuito del Sachsenring in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Giro 20/25
- 1) Ortolà
- 2) Holgado
- 3) Guevara
- 4) Agius
- 5) Gonzalez
- 11) Lunetta
- 16) Arbolino
Giro 18/25
Ortolà mantiene una distanza di sicurezza su Holgado. Brutto volo di Alonso, per fortuna senza conseguenze. Gonzalez torna 5°. Lunetta è 12°.
Giro 16/25
Ortolà prova l'allungo: tre decimi sul gruppetto di quattro piloti guidato da Holgado. Finisce la gara di Vietti, scivolato sulla ghiaia.
Giro 14/25
Sempre un quintetto davanti: Ortolà, Holgado, Guevara, Agius e Alonso; Gonzalez, leader del Mondiale, staccato a un secondo. Gli italiani non decollano: 13° Lunetta, 16° Arbolino, 18° Vietti. Caduta per Canet.
Giro 12/25
- 1) Ortolà
- 2) Holgado
- 3) Guevara
- 4) Agius
- 5) Alonso
- 6) Gonzalez
- 13) Lunetta
- 16) Arbolino
- 18) Vietti
Giro 10/25
Ortolà allunga di un paio di decimi su Holgado e Guevara, seguiti come un'ombra da Agius, Alonso e Gonzalez. A terra Agi.
Nel frattempo... un'importante notizia di mercato lanciata da Rosario Triolo che riguarda proprio il leader della corsa
Moto2, Ortolá rimane un altro anno con MsiVai al contenuto
Giro 8/25
Ortolà deve guardarsi da Holgado, ma sono tutti molto vicini: i primi 5 sono 'impacchettati' in tre decimi. Gli italiani: 13° Lunetta, 14° Arbolino, 19° Vietti.
Giro 6/25
- 1) Ortolà
- 2) Holgado
- 3) Guevara
- 4) Agius
- 5) Alonso
- 6) Gonzalez
- 13) Lunetta
- 15) Arbolino
- 20) Vietti
Giro 4/25
Ortolà a dettare il ritmo, tallonato ancora da Guevara e Holgado. Doppio long lap per Escrig (jump start). Lunetta rimane 13°.
Giro 2/25
Ortolà sempre davanti, inseguito da Guevara e Holgado. Gonzalez scivola in 6^posizione. Lunetta sale al 13° posto.
Giro 1/25
Grande partenza di Ortolà, che mantiene la testa della gara. Poi Guevara e Gonzalez. Gli italiani: 14° Lunetta, 15° Arbolino, 21° Vietti.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI
- 12° Luca Lunetta
- 16° Tony Arbolino
- 22° Celestino Vietti
GUEVARA (3° in griglia): 7^ prima fila in Moto2 (5^ quest'anno)
Numeri a cura di Michele Merlino
GONZALEZ (2° in griglia): 21^ prima fila in Moto2 (4^ quest'anno)
I numeri di Ortolà
- 1^ pole in Moto2 (1^ quest'anno)
- 68° poleman nella storia della Moto2
- 23° poleman per la Spagna
- 2^ prima fila
Prima fila Moto2: Ortola/Gonzalez/Guevara
Rettilineo di 700 metri: tutto in salita!
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Non è larghissimo: 12 metri, con 10 curve a sinistra e soltanto 3 a destra. Prima parte molto mista, quasi un 'kartodromo', e la seconda molto veloce.
In Moto2, nel 2025 vittoria di Deniz Öncü
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
Nel 2025 in MotoGP il successo è andato - tanto per cambiare - a Marc Marquez, trionfatore al Sachsenring con più di 6 secondi di vantaggio sul fratello Alex. Sul podio anche Pecco Bagnaia.
Il 'regno' di Marc Marquez
Il record di vittorie al Sachsenring appartiene al campione della Ducati: ben 12, di cui 9 in MotoGP, due in Moto2 e una in 125.
Il circuito viene percorso in senso antiorario ed è il più corto tra quelli del Motomondiale con i suoi 3.671 metri di lunghezza.
UN PO' DI STORIA
Fino al 1990 il Sachsenring apparteneva al territorio dell'allora Repubblica Democratica Tedesca e attraversava il centro urbano di Hohenstein-Ernstthal: oggi il circuito sorge alla periferia della cittadina sassone.
Moto2 alle 12.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa domenica tedesca sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 al Sachsenring sarà la volta della gara di Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.