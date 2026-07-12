Moto2, Ortolá rimane un altro anno con Msi

Moto2, Ortolá rimane un altro anno con MsiMERCATO PILOTI
Il pilota più ambito del mercato della categoria accetta la proposta del suo team attuale scartando molte offerte
Iván Ortolá ha deciso, una scelta di testa e di cuore: rimane con Msi nel 2027. Lo spagnolo ha sposato questo progetto nel 2024 con la Moto3, passando poi in Moto2 con la Boscoscuro e adesso con la Kalex. Un legame forte, che ha influito molto sulla valutazione quando per la prima volta si è trovato in una situazione di massimo privilegio e difficoltà: la libertà di scelta tra tutto il meglio possibile e la necessità di scartare molte cose allettanti.
Un anno chiave
Italtrans, IntactGp, Reds, Rw Momoven... e Pramac, che ha fatto traballare Ortolá, grazie al legame con Yamaha. Alla fine però Msi ha convinto il suo pilota. Nel 2027 la rincorsa alla MotoGP e al titolo Mondiale Moto2 di Iván Ortolá sarà ancora con la sua attuale squadra.
I numeri di Ortolà
In 5 anni di Motomondiale, Ortolà ha conquistato 5 vittorie (l'ultima è arrivata nel weekend ceco a Brno quest'anno) e 13 podi. Dal 2024 ad oggi, per il pilota spagnolo si contano 3 primi posti, 1 secondo posto a Barcellona nel 2024 e 6 terzi posti, per un totale di dieci podi tra Moto2 e Moto3.