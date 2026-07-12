Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Moto2, Ortolá rimane un altro anno con Msi

MERCATO PILOTI
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota più ambito del mercato della categoria accetta la proposta del suo team attuale scartando molte offerte

Iván Ortolá ha deciso, una scelta di testa e di cuore: rimane con Msi nel 2027. Lo spagnolo ha sposato questo progetto nel 2024 con la Moto3, passando poi in Moto2 con la Boscoscuro e adesso con la Kalex. Un legame forte, che ha influito molto sulla valutazione quando per la prima volta si è trovato in una situazione di massimo privilegio e difficoltà: la libertà di scelta tra tutto il meglio possibile e la necessità di scartare molte cose allettanti.

Un anno chiave

Italtrans, IntactGp, Reds, Rw Momoven... e Pramac, che ha fatto traballare Ortolá, grazie al legame con Yamaha. Alla fine però Msi ha convinto il suo pilota. Nel 2027 la rincorsa alla MotoGP e al titolo Mondiale Moto2 di Iván Ortolá sarà ancora con la sua attuale squadra.

I numeri di Ortolà

In 5 anni di Motomondiale, Ortolà ha conquistato 5 vittorie (l'ultima è arrivata nel weekend ceco a Brno quest'anno) e 13 podi. Dal 2024 ad oggi, per il pilota spagnolo si contano 3 primi posti, 1 secondo posto a Barcellona nel 2024 e 6 terzi posti, per un totale di dieci podi tra Moto2 e Moto3.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Ortolá rimane un altro anno con Msi

MERCATO PILOTI

Il pilota più ambito del mercato della categoria accetta la proposta del suo team attuale...

Valentino Rossi torna sulla Yamaha M1 a Goodwood

video

Valentino Rossi è tornato al Festival della Velocità di Goodwood, dopo undici anni dall'ultima...

Diggia a terra nel warm up: caduta a alta velocità

gp germania

Caduta per Fabio Di Giannantonio nel finale del warm up: il pilota VR ha perso l'anteriore in...

Warm up: 1° Marc Marquez, 2° Diggia, 14° Martin

GP GERMANIA

Il campione della Ducati, già dominatore nella Sprint e in pole al Sachsenring, è stato il più...

WorldWCR, vince Herrera. Booth-Amos in Supersport

superbike

Herrera tocca Neila e la manda a terra, poi vince Gara 1 del WorldWCR e si avvicina al titolo....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS