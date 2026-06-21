Prima vittoria in Moto2 per Ortolà, autore di un sorpasso ensazionale sul poleman Alonso all'ultima curva. Sul podio anche Salac, beniamino di casa a Brno. Gonzalez, sanzionato con 9 posizioni di penalità in griglia per guida lenta, si è piazzato 5° e rimane leader del Mondiale. Vietti ha chiuso 8°, fuori dalla zona punti Arbolino e Vietti. Alle 14 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BRNO, LA GARA MOTOGP LIVE - BEZZECCHI SQUALIFICATO: LE REAZIONI