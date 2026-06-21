Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Repubblica Ceca
Fine
Gara
I. OrtolaORT
1°
D. AlonsoALO
2°
F. SalačSAL
3°
GP Repubblica Ceca
Fine
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto2, GP Repubblica Ceca (Brno): vittoria di Ortolà, 8° Vietti

Prima vittoria in Moto2 per Ortolà, autore di un sorpasso ensazionale sul poleman Alonso all'ultima curva. Sul podio anche Salac, beniamino di casa a Brno. Gonzalez, sanzionato con 9 posizioni di penalità in griglia per guida lenta, si è piazzato 5° e rimane leader del Mondiale. Vietti ha chiuso 8°, fuori dalla zona punti Arbolino e Vietti. Alle 14 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BRNO, LA GARA MOTOGP LIVE - BEZZECCHI SQUALIFICATO: LE REAZIONI

LIVE

Gli HIGHLIGHTS della gara di Moto2

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Il sorpasso decisivo: VIDEO

statistiche

I numeri di Ortolà

  • Prima vittoria in Moto2
  • 63° vincitore in Moto2
  • ⁠21° spagnolo
  • 33° in ordine d’età
  • 3° podio in Moto2
  • 212^ vittoria Kalex

L'ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI ORTOLA! 2° Alonso, 3° Salac

Gli italiani: 9° Vietti, 19° Arbolino, 20° Lunetta

ULTIMO GIRO!

Giro 17/18

  • 1) Alonso
  • 2) Ortolà
  • 3) Salac
  • 4) Agius
  • 5) Guevara
  • 6) Gonzalez
  • 9) Vietti
  • 17) Arbolino
  • 20) Lunetta

Giro 15/18

Un terzetto ora al comando, con uno scatenato Salac negli scarichi di Alonso e Ortolà. Staccati Agius, Guevara e Gonzalez. Vietti scivola in 9^posizione.

Giro 13/18

Alonso e Ortolà 'assaliti' dagli inseguitori: Salac, Agius (che ha perso la 'saponetta' protettiva del ginocchio destro), Guevara e Gonzalez. Vietti non si schioda dall'8^posizione, 17° Arbolino, 19° Lunetta.

Giro 11/18

  • 1) Alonso
  • 2) Ortolà
  • 3) Salac
  • 4) Agius
  • 5) Guevara
  • 6) Gonzalez
  • 8) Vietti
  • 17) Arbolino
  • 18) Lunetta

Giro 9/18

Alonso e Ortolà sempre davanti con 8 decimi sul gruppetto Guevara, Agius, Salac, Gonzalez. Staccato di due secondi Vietti (8°). Out Canet.

Giro 7/18

Ortolà torna a bomba su Alonso, lontano soltanto 4 decimi: che recupero! A un secondo Guevara, Agius e Salac, autore - il ceco - del giro record del tracciato. 6° Gonzalez, 8° Vietti, 16° Arbolino, 18° Lunetta.

Giro 5/18

  • 1) Alonso
  • 2) Ortolà
  • 3) Guevara
  • 4) Agius
  • 5) Salac
  • 6) Gonzalez
  • 8) Vietti
  • 16) Arbolino
  • 18) Lunetta

Giro 4/18

Ortolà sconta il long lap e torna in pista alle spalle di Alonso!  Guevara insegue a 1,5. Gonzalez supera Vietti e si prende la 7^posizione. 

Giro 3/18

Alonso ha già un secondo su Holgado e Guevara; leggermente staccati Vietti (7°) e Gonzalez (8°). Arbolino è 15°.

Giro 2/18

Alonso e Ortolà provano lo strappo, a tre decimi Holgado, Guevara, Agius e Salac; Vietti sempre 7°, Gonzalez 8°.

Giro 1/18

Alonso mantiene il comando, tallonato da Ortolà e Holgado. Vietti è 7°, Gonzalez sale già in 10^posizione, Arbolino 13°, Lunetta 18°.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

Salac (live dalla griglia): "Correre a casa mia è fantastico!"

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI

  • 8° Celestino Vietti
  • 17° Luca Lunetta
  • 21° Tony Arbolino
statistiche

  • Salac (2° in griglia): 7^ prima fila in Moto2 (4^ quest'anno, 3^ consecutiva)
  • Holgado (3° in griglia): 10^ prima fila in Moto2 (4^ quest'anno)

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

I numeri di Alonso

  • 1^ pole in Moto2
  • 67° poleman nella storia della Moto2
  • 1° poleman per la Colombia, 20^ nazione in pole in Moto2.
  • 4^ prima fila.
  • 8° poleman della stagione, già 2 in più di tutto l’anno scorso.
  • A 20 anni 1 mese 26 giorni è l’8° poleman più giovane della Moto2 (Record: Aldeguer 16 anni 11 mesi 29 giorni, Argentina ’22)

Prima fila Moto2: Alonso/Salac/Holgado

Gonzalez penalizzato di 9 posizioni in griglia

Il leader del Mondiale, quarto al termine della Q2, è stato sanzionato con 9 posizioni di penalità per slow riding. Secondo gli steward, Gonzalez ha girato troppo lentamente in più di un tratto della pista, superando il limite del 135% rispetto ai propri migliori settori. Trattandosi della seconda infrazione stagionale, è scattata la penalità: lo spagnolo partirà 13°

L'analisi del tracciato

MotoGP a Brno: storia e caratteristiche del circuito

MotoGP a Brno: storia e caratteristiche del circuito

Vai al contenuto

La particolarità di Brno sta nei tornanti, numerosi e ampi, e nei pochi rettilinei. Un punto 'iconico' della pista è la salita - preceduta da 5 curve, il settore 'Stadion' - che conduce alla seconda chicane.

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

Il circuito è lungo 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 636 metri (la larghezza della pista è di 15 mt.).

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

Nel 2025, in Moto2 successo di Joe Roberts.

Nel 1997, il 'Dottore' vinse proprio a Brno il suo primo titolo iridato (sempre nella classe piccola). Sette vittorie anche per Agostini (4 in 500 e 3 in 350) e Max Biaggi (4 in 250 e 3 in top class).

Valentino Rossi

©Ansa

30 ANNI FA LA PRIMA GIOIA DI VALE

Il record di vittorie in MotoGP appartiene a Valentino Rossi (5) che qui il 18 agosto del 1996 ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale (nell'allora 125).

La prima edizione del Gran Premio di Cecoslovacchia vide, nella classe 500, una doppietta della casa italiana MV Agusta con alla guida Mike Hailwood e Giacomo Agostini.

La Repubblica Ceca è tornata ad accogliere il Motomondiale nel 2025 dopo quattro stagioni di assenza e lo farà almeno fino al 2029, come stipulato nell'accordo con Dorna.

Il percorso attuale - riadattato nel tempo per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza - è stato inaugurato nel 1987 e ha sede nelle foreste di Zebetin, un quartiere periferico di Brno, nella Moravia.

UN PO' DI STORIA

Nato negli anni '20 come circuito cittadino, il 'Masaryk' (chiamato così in onore del primo presidente cecoslovacco) ha ospitato il primo Gran Premio del Motomondiale nel 1965.

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa domenica in Repubblica Ceca sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 a Brno sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.