I numeri di Ortolà
- Prima vittoria in Moto2
- 63° vincitore in Moto2
- 21° spagnolo
- 33° in ordine d’età
- 3° podio in Moto2
- 212^ vittoria Kalex
Prima vittoria in Moto2 per Ortolà, autore di un sorpasso ensazionale sul poleman Alonso all'ultima curva. Sul podio anche Salac, beniamino di casa a Brno. Gonzalez, sanzionato con 9 posizioni di penalità in griglia per guida lenta, si è piazzato 5° e rimane leader del Mondiale. Vietti ha chiuso 8°, fuori dalla zona punti Arbolino e Vietti. Alle 14 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
GP BRNO, LA GARA MOTOGP LIVE - BEZZECCHI SQUALIFICATO: LE REAZIONI
Gli italiani: 9° Vietti, 19° Arbolino, 20° Lunetta
Un terzetto ora al comando, con uno scatenato Salac negli scarichi di Alonso e Ortolà. Staccati Agius, Guevara e Gonzalez. Vietti scivola in 9^posizione.
Alonso e Ortolà 'assaliti' dagli inseguitori: Salac, Agius (che ha perso la 'saponetta' protettiva del ginocchio destro), Guevara e Gonzalez. Vietti non si schioda dall'8^posizione, 17° Arbolino, 19° Lunetta.
Alonso e Ortolà sempre davanti con 8 decimi sul gruppetto Guevara, Agius, Salac, Gonzalez. Staccato di due secondi Vietti (8°). Out Canet.
Ortolà torna a bomba su Alonso, lontano soltanto 4 decimi: che recupero! A un secondo Guevara, Agius e Salac, autore - il ceco - del giro record del tracciato. 6° Gonzalez, 8° Vietti, 16° Arbolino, 18° Lunetta.
Ortolà sconta il long lap e torna in pista alle spalle di Alonso! Guevara insegue a 1,5. Gonzalez supera Vietti e si prende la 7^posizione.
Alonso ha già un secondo su Holgado e Guevara; leggermente staccati Vietti (7°) e Gonzalez (8°). Arbolino è 15°.
Alonso e Ortolà provano lo strappo, a tre decimi Holgado, Guevara, Agius e Salac; Vietti sempre 7°, Gonzalez 8°.
Alonso mantiene il comando, tallonato da Ortolà e Holgado. Vietti è 7°, Gonzalez sale già in 10^posizione, Arbolino 13°, Lunetta 18°.
Numeri a cura di Michele Merlino
Il leader del Mondiale, quarto al termine della Q2, è stato sanzionato con 9 posizioni di penalità per slow riding. Secondo gli steward, Gonzalez ha girato troppo lentamente in più di un tratto della pista, superando il limite del 135% rispetto ai propri migliori settori. Trattandosi della seconda infrazione stagionale, è scattata la penalità: lo spagnolo partirà 13°.
La particolarità di Brno sta nei tornanti, numerosi e ampi, e nei pochi rettilinei. Un punto 'iconico' della pista è la salita - preceduta da 5 curve, il settore 'Stadion' - che conduce alla seconda chicane.
Il circuito è lungo 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 636 metri (la larghezza della pista è di 15 mt.).
Nel 2025, in Moto2 successo di Joe Roberts.
Nel 1997, il 'Dottore' vinse proprio a Brno il suo primo titolo iridato (sempre nella classe piccola). Sette vittorie anche per Agostini (4 in 500 e 3 in 350) e Max Biaggi (4 in 250 e 3 in top class).
Il record di vittorie in MotoGP appartiene a Valentino Rossi (5) che qui il 18 agosto del 1996 ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale (nell'allora 125).
La prima edizione del Gran Premio di Cecoslovacchia vide, nella classe 500, una doppietta della casa italiana MV Agusta con alla guida Mike Hailwood e Giacomo Agostini.
La Repubblica Ceca è tornata ad accogliere il Motomondiale nel 2025 dopo quattro stagioni di assenza e lo farà almeno fino al 2029, come stipulato nell'accordo con Dorna.
Il percorso attuale - riadattato nel tempo per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza - è stato inaugurato nel 1987 e ha sede nelle foreste di Zebetin, un quartiere periferico di Brno, nella Moravia.
Nato negli anni '20 come circuito cittadino, il 'Masaryk' (chiamato così in onore del primo presidente cecoslovacco) ha ospitato il primo Gran Premio del Motomondiale nel 1965.
Le emozioni di questa domenica in Repubblica Ceca sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 a Brno sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.