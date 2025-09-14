Esplora tutte le offerte Sky
  1. 1.V. Perrone
  2. 2.J. Kelso
  3. 3.J. Roulstone
Moto3, GP San Marino (Misano): la gara in diretta live

Sul circuito di Misano si parte alle 11 con la Moto3 e Perrone in pole. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog

Perrone in pole

È la seconda in Moto3 per il 17enne pilota catalano che ha scelto di correre sotto la bandiera argentina.

PRIMA FILA MOTO3: Perrone/Kelso/Roulstone

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

GP San Marino: l'analisi del circuito di Misano

LA PISTA

Lunga 4226 metri, larga 12 e con un rettilineo di 430 mt., il 'Misano World Circuit' presenta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra. 

Layout del circuito di Misano

PILLOLE DI STORIA

Marc Marquez ha il primato di vittorie (5) sul circuito di Misano davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (entrambi a 3).

IL CIRCUITO

Disegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e chiamato "Circuito Internazionale Santamonica". Da quel momento le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro entreranno per sempre nell'epica del Motomondiale. Oggi il tracciato di Misano è intitolato al compianto, amatissimo Marco Simoncelli.

Circuito di Misano

Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.