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Moto3, GP Aragon (Spagna): 7^ vittoria di Quiles, 9° Pini, 11° Bertelle

Sul circuito del MotorLand arriva il settimo sigillo in stagione per Maximo Quiles, sempre più leader del Mondiale (+97 su Carpe). Sul podio anche Almansa (scattato dalla pole) e Morelli. Gli italiani: 9° Pini, 11° Bertelle, Carraro out al primo giro. Alle 12.15 sarà il turno della Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

La nuova classifica del Mondiale

La nuova classifica del Mondiale

Quiles: "Dedico questa vittoria anche ai miei splendidi gatti!"

statistiche

Quiles, Almansa e Morelli condividono il podio per la seconda volta: identico ordine d'arrivo di Assen.

(numeri a cura di Michele Merlino)

statistiche

  • ALMANSA (2°): 6° podio in Moto3 (5° quest'anno)
  • MORELLI (3°): 3° podio in Moto3
statistiche

La classifica dei più vincenti in una singola stagione di Moto3

  • Alonso 2024: 14
  • Mir 2017, Rueda 2025: 10
  • Salom 2013, B.Binder 2016, Martin 2018, Guevara 2022, Quiles 2026: 7
statistiche

I numeri di Quiles

  • 10^ vittoria in Moto3 (7^ quest'anno): eguaglia Dennis Foggia, Jaume Masiá al 5° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • 20° podio in Moto3 (11° quest'anno) come Luis Salom, Brad Binder, Jorge Martín, Sergio Garcia al 9° posto di sempre
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI QUILES! 2° Almansa, 3° Morelli

Gli italiani: 9° Pini, 11° Bertelle. Out Carraro (caduto al primo giro)

ULTIMO GIRO!

Giro 16/17

Quiles mantiene 6-7 decimi su Almansa e Morelli, mentre Carpe ha perso contatto con il terzetto. Sfida Bertelle-Pini per l'11° posto.

Giro 14/17

  • 1) Quiles
  • 2) Almansa
  • 3) Morelli
  • 4) Carpe
  • 5) Uriarte
  • 11) Bertelle
  • 12) Pini

Giro 13/17

Si accende la gara: i quattro davanti sono vicinissimi e il leader cambia continuamente. Sarà un finale pazzesco!

Giro 12/17

Quiles nuovo leader: già mezzo secondo su Almansa e Carpe, protagonisti di un duello 'fratricida'. Anche Morelli con loro. Bertelle, nel frattempo, ha superato Pini e si prende l'11^posizione.

Giro 10/17

Cresce il gap tra il gruppo leader e gli inseguitori: oltre 3 secondi. Non decolla la gara di Pini e Bertelle, che riescono - quantomeno -a rimanere attaccati al secondo gruppo, ma il podio è sempre più lontano.

Giro 8/17

Un quartetto davanti, trainato da Almansa: con lo spagnolo ci sono sempre Quiles, leader del Mondiale, Carpe e Morelli; a due secondi e mezzo il gruppetto guidato Uriarte, tornato a bomba dopo il long lap. Pini è 11°, Bertelle 13°.

Giro 6/17

Rios si è già rialzato, ma esce zoppicando dalla ghiaia. Pini (11°) è il primo degli italiani, Bertelle ancora in difficoltà: il veneto è 13°. 

Giro 5/17

Almansa a dettare il ritmo davanti, ma Quiles e Carpe rimangono in scia. Bruttissimo highside per Rios! Mentre Buchanan è stato portato via in barella. Uriarte ha scontato il suo long lap.

Giro 4/17

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) Carpe
  • 4) Uriarte
  • 5) Morelli
  • 12) Bertelle
  • 13) Pini

Giro 3/17

Almansa sempre in testa, tallonato da Quiles e Uriarte, che però deve ancora scontare il long lap. Bertelle 12°, seguito da Pini. Caduta per Buchanan.

Giro 2/17

Almansa mantiene il comando, ma Quiles e Morelli si fanno minacciosi alle sue spalle. Bertelle scivola in 11^posizione, 14° Pini.

Giro 1/17

Partenza a fionda del poleman Almansa! Precipita in 9^posizione Bertelle. Pini è 14°. Subito out Carraro.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

Tutti i piloti hanno optato per la gomma dura al posteriore

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Bertelle (LIVE dalla griglia): "Spero in una buona partenza per rimanere attaccato ai migliori"

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

Uriarte dovrà scontare un long lap penalty per aver ostacolato Almansa nelle qualifiche

LE POSIZIONI DEGLI ALTRI ITALIANI

  • 11° Guido Pini
  • 26° Nicola Carraro
statistiche

BERTELLE (4°): miglior risultato dalla pole a Rio Hondo il 16 marzo dell'anno scorso

Tutti i numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

QUILES (3°): 11^ prima fila in Moto3

statistiche

MORELLI (2° in griglia): 2^ prima fila in Moto3 dopo il Sachsenring

statistiche

I numeri di Almansa

  • 7^ pole in Moto3 (5^ quest'anno): eguaglia Maverick Viñales, Sandro Cortese, Danny Kent, Romano Fenati, Tatsuki Suzuki, Deniz Öncü, David Alonso, Iván Ortolá all’8° posto di tutti i tempi nella classe piccola
  • 11^ prima fila in Moto3 
  • 5 pole quest'anno, le stesse di Rueda l'anno scorso. L'ultimo con un valore migliore è Alonso, 7 due anni fa (Ortolà 6 lo stesso anno)

Prima fila Moto3: Almansa/Morelli/Quiles

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO?

In MotoGP doppietta Sprint-gara lunga di Marc Marquez; in Moto3 successo di David Muñoz, in Moto2 di Deniz Öncü

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP ad Aragon: l'analisi del circuito spagnolo, curva dopo curva

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IL LAYOUT DEL CIRCUITO

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

Lungo 5,1 km e largo 15 metri, presenta 17 curve: 10 a sinistra e 7 a destra (uno dei pochi tracciati 'sinistrorsi' in calendario).

Inaugurato nel 2009 e dall'anno successivo entrato a far parte del Motomondiale (con l'eccezione del 2023). Dotato di un parco tecnologico, un circuito di karting e un'area con un albergo e centri commerciali.

ARAGON STORY

Impianto nuovissimo quello situato ad Alcañiz, nella Comunità autonoma dell'Aragona, progettato da Hermann Tilke con la consulenza dello studio inglese Foster & Partners e di Pedro de la Rosa, ex pilota di F1.

METEO

Splende il sole su Aragon, prevista un'altra giornata estremamente calda nel nord-est della Spagna con punte di 35°C proprio nella fascia oraria delle gare.

GP Aragon, Bezzecchi il più veloce nel warm up: i risultati

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Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Aragon: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.