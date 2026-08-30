Sul circuito del MotorLand arriva il settimo sigillo in stagione per Maximo Quiles, sempre più leader del Mondiale (+97 su Carpe). Sul podio anche Almansa (scattato dalla pole) e Morelli. Gli italiani: 9° Pini, 11° Bertelle, Carraro out al primo giro. Alle 12.15 sarà il turno della Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW