Quiles, Almansa e Morelli condividono il podio per la seconda volta: identico ordine d'arrivo di Assen.
(numeri a cura di Michele Merlino)
Sul circuito del MotorLand arriva il settimo sigillo in stagione per Maximo Quiles, sempre più leader del Mondiale (+97 su Carpe). Sul podio anche Almansa (scattato dalla pole) e Morelli. Gli italiani: 9° Pini, 11° Bertelle, Carraro out al primo giro. Alle 12.15 sarà il turno della Moto2 e alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
(numeri a cura di Michele Merlino)
Gli italiani: 9° Pini, 11° Bertelle. Out Carraro (caduto al primo giro)
Quiles mantiene 6-7 decimi su Almansa e Morelli, mentre Carpe ha perso contatto con il terzetto. Sfida Bertelle-Pini per l'11° posto.
Si accende la gara: i quattro davanti sono vicinissimi e il leader cambia continuamente. Sarà un finale pazzesco!
Quiles nuovo leader: già mezzo secondo su Almansa e Carpe, protagonisti di un duello 'fratricida'. Anche Morelli con loro. Bertelle, nel frattempo, ha superato Pini e si prende l'11^posizione.
Cresce il gap tra il gruppo leader e gli inseguitori: oltre 3 secondi. Non decolla la gara di Pini e Bertelle, che riescono - quantomeno -a rimanere attaccati al secondo gruppo, ma il podio è sempre più lontano.
Un quartetto davanti, trainato da Almansa: con lo spagnolo ci sono sempre Quiles, leader del Mondiale, Carpe e Morelli; a due secondi e mezzo il gruppetto guidato Uriarte, tornato a bomba dopo il long lap. Pini è 11°, Bertelle 13°.
Rios si è già rialzato, ma esce zoppicando dalla ghiaia. Pini (11°) è il primo degli italiani, Bertelle ancora in difficoltà: il veneto è 13°.
Almansa a dettare il ritmo davanti, ma Quiles e Carpe rimangono in scia. Bruttissimo highside per Rios! Mentre Buchanan è stato portato via in barella. Uriarte ha scontato il suo long lap.
Almansa sempre in testa, tallonato da Quiles e Uriarte, che però deve ancora scontare il long lap. Bertelle 12°, seguito da Pini. Caduta per Buchanan.
Almansa mantiene il comando, ma Quiles e Morelli si fanno minacciosi alle sue spalle. Bertelle scivola in 11^posizione, 14° Pini.
Partenza a fionda del poleman Almansa! Precipita in 9^posizione Bertelle. Pini è 14°. Subito out Carraro.
Tutti i numeri a cura di Michele Merlino
In MotoGP doppietta Sprint-gara lunga di Marc Marquez; in Moto3 successo di David Muñoz, in Moto2 di Deniz Öncü.
Lungo 5,1 km e largo 15 metri, presenta 17 curve: 10 a sinistra e 7 a destra (uno dei pochi tracciati 'sinistrorsi' in calendario).
Inaugurato nel 2009 e dall'anno successivo entrato a far parte del Motomondiale (con l'eccezione del 2023). Dotato di un parco tecnologico, un circuito di karting e un'area con un albergo e centri commerciali.
Impianto nuovissimo quello situato ad Alcañiz, nella Comunità autonoma dell'Aragona, progettato da Hermann Tilke con la consulenza dello studio inglese Foster & Partners e di Pedro de la Rosa, ex pilota di F1.
Splende il sole su Aragon, prevista un'altra giornata estremamente calda nel nord-est della Spagna con punte di 35°C proprio nella fascia oraria delle gare.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Aragon: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.