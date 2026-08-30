Il pilota romagnolo, che scatterà in pole con la sua Aprilia al MotorLand, è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 1:46.512. Secondo Acosta, terzo Marc Marquez, dominatore nella Sprint di sabato. Martin, leader del Mondiale, ha chiuso 15°. Qualche problema ai box con la gomma posteriore per Bagnaia, 17°. Di Giannantonio 21°. Giornata soleggiata nel nord-est della Spagna. Appuntamento alle 14 per il GP di Aragon: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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