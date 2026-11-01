Ancora un dominio di Quiles, scattato dalla pole e alla prima vittoria da campione del mondo, l'11^stagionale. Sul podio anche Pratama e Carpe. Quarto il beniamino di casa Danish. Bertelle out al terzo giro, 12° Pini. Alle 6.15 sarà il turno della sfida mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 8 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW