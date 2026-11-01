Carpe 'allunga' in testa alla classifica dei piloti con più podi, ma senza vittorie: sono 13 con quello in Malesia.
Moto3, GP Malesia (Sepang): vittoria di Quiles, 12° Pini
Ancora un dominio di Quiles, scattato dalla pole e alla prima vittoria da campione del mondo, l'11^stagionale. Sul podio anche Pratama e Carpe. Quarto il beniamino di casa Danish. Bertelle out al terzo giro, 12° Pini. Alle 6.15 sarà il turno della sfida mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 8 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
La dedica di Quiles: "Un pensiero a tutte le vittime del disastro di Toledo"
Danish chiude in lacrime: commosso per l'affetto del pubblico, ma con più di un rimpianto per non essere riuscito a centrare il podio.
I numeri di Quiles
- 14^ vittoria in Moto3, l'11^ della stagione
- 11° podio in una stagione: è record
- Máximo potrebbe ancora eguagliare il primato di 14 successi di David Alonso
VITTORIA DI QUILES! 2° Pratama, 3° Carpe
Pini chiude 11°, Bertelle out al terzo giro.
ULTIMO GIRO!
Giro 14/15
Quattro secondi il vantaggio di Quiles, irraggiungibile. Poi un quartetto per il podio: Pratama, Danish, Almansa e Carpe, stretti in due decimi, praticamente incollati! Pini è 12°.
Giro 12/15
Quiles vola verso la vittoria, si gioca per il secondo e terzo posto: se li contenderanno Danish, Almansa, e Pratama. Pini è 12°.
Giro 10/15
- 1) Quiles
- 2) Pratama
- 3) Danish
- 4) Almansa
- 5) Carpe
- 13) Pini
Ancora a terra Ogden, che si era rialzato dopo la prima caduta e scivola di nuovo sulla stessa curva...
Giro 9/15
Quiles se ne va... oltre un secondo del campione iridato su Pratama, Danish e Carpe. Leggermente staccato Almansa. Pini sale in 13^posizione.
Giro 8/15
Carpe e Pratama s'incaricano di ricucire il gap con Quiles, sceso a 6 decimi. Caduta per Ogden e Salmela. Pini è sempre 14°.
Giro 7/15
Ritmo indiavolato di Quiles che ha già guadagnato 7 decimi al gruppetto di 5 piloti trainato da Almansa. Pini scivola in 14^posizione.
Giro 5/15
Quiles chiude il giro in testa! Il campione del mondo non è ancora sazio...
Giro 4/15
- 1) Almansa
- 2) Quiles
- 3) Carpe
- 4) Danish
- 5) Pratama
- 10) Pini
Giro 3/15
Almansa sempre davanti a Quiles, Carpe e Danish. Caduto Bertelle! Pini è 12°.
Giro 2/15
Il quartetto davanti ha già scavato una piccola voragine sugli altri: 5 decimi il vantaggio di Almansa, Danish, Quiles e Carpe. Bertelle è 10°, Pini 13°.
Almansa in testa al primo giro, tallonato da Carpe e Quliles, 4° Danish, beniamino di casa.. Bertelle è 8°, Pini 11°.
Giro 1/15
Subito una caduta: a terra Rios!
VIA ALLA GARA DI MOTO3!
Quiles ha scelto la gomma hard, come Almansa.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Giro di ricognizione in corso...
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 6° Matteo Bertelle
- 14° Guido Pini
- URIARTE B. (2° in griglia): 10^ prima fila in Moto3
- DANISH (3° in griglia): 4^ prima fila in Moto3
Numeri a cura di Michele Merlino
Le pole di Maximo in Moto3
- 1) Le Mans 2025 (11/5)
- 2) Balaton Park 2025 (24/8)
- 3) Jerez 2026 (26/4)
- 4) Assen 2026 (28/6)
- 5) OGGI
I numeri di Quiles
- 5^ pole in Moto3 (3^ quest'anno), come John McPhee, Aròn Canet, Izan Guevara, al 22° posto di tutti i tempi nella classe leggera
- 13^ prima fila in Moto3 (8^ quest'anno)
Prima fila Moto3: Quiles/Uriarte B./Danish
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
- Primo successo in carriera per Furusato. Peccato per Pini, scivolato nel finale dopo un contatto con Fernandez quando era in lotta per il podio. Corsa posticipata di quasi due ore e accorciata a 10 giri per il brutto incidente che ha coinvolto Rueda e Dettwiler
- Maximo Quiles, oggi campione del mondo della categoria, fu nominato proprio in Malesia il nuovo 'Rookie of the year'
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).
La pista
Il circuito è lungo 5.543 metri e largo 16, con 15 curve: 5 a sinistra e 10 a destra.
Sepang è un appuntamento fisso del Motomondiale dal 1999 (con le eccezioni del 2020 e 2021, cancellato per il Covid). Può ospitare fino a 130mila spettatori.
GP STORY
Situato a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur e progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Sepang International Circuit è uno dei più moderni al mondo, con aree di servizio (box e sala stampa) di prima classe e una pista di go-kart omologata FIA.
LE NEWS SUL METEO
Giornata molto calda, con temperature comprese tra i 27 gradi del mattino e i 32 previsti in occasione della gara MotoGP. Con una concreta possibilità che possa piovere nel pomeriggio malese. Da capire se l'eventuale precipitazione arriverà dopo la fine delle gare o meno.
Moto3 alle 5: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Malesia! Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15 e gran finale con la top class alle 8: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.