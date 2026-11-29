Moto3, la diretta del GP Valencia su Sky Sport
Sul circuito di Valencia in pista la Moto3, con il ritorno di Bertelle dopo la brutta caduta in Qatar (corre con il pollice della mano fratturato). Finisce a terra Pini al terzo giro, quando era sesto. Alle 12.15 sarà il turno della sfida Mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Giro 10/20
Cambia ancora il leader: c'è Almansa adesso al comando, seguito da Carpe, dal solito Quiles, Uriarte e Salmela. Bertelle sempre 15°. Problema per Munoz, che rientra ai box: non riesce a muovere il braccio sinistro. Lo stesso arto 'martoriato' dalle operazioni dopo il disastro di Balaton.
Giro 7/20
Carpe sempre davanti, tallonato da Quiles e Almansa, ma Uriarte e Salmela sono praticamente attaccati al terzetto. Bertelle risale al 15° posto: ricordiamo che corre con il 'pollice' della mano fratturato.
Giro 5/20
- 1) Carpe
- 2) Quiles
- 3) B. Uriarte
- 4) Almansa
- 5) Salmela
- 19) Bertelle
Giro 4/20
Carpe nuovo leader, ma Quiles e Uriarte gli sta incollato. Bertelle, rimasto l'unico italiano in pista dopo la caduta di Pini, è 19°.
Giro 3/20
A terra Guido Pini! Che peccato: il pilota toscano era sesto, in coda al trenino dei primi. Quiles ancora in testa. Doppio long lap per Pratama: ha disturbato Rios.
Giro 2/20
Quiles al comando! Sulla scia del campione iridato Carpe e Uriarte. Pini rimane attaccato al gruppetto dei migliori.
Giro 1/20
Uriarte, scattato dalla pole, gira in testa. Poi Almansa, Quiles, Carpe e Salmela. Pini è 6°, Bertelle 21°.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 5° Guido Pini
- 17° Matteo Bertelle
- ALMANSA: 18^ prima fila in Moto3 (11^ stagionale)
- QUILES: 15^prima fila in Moto3 (10^ del 2026)
I numeri di Uriarte
- 4^ pole in Moto3
- 13^ prima fila: di più solo Jorge Martin nel 2018 (14)
Prima fila: Uriarte B./Almansa/Quiles
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In MotoGP trionfo di un super Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Di Giannantonio. In Moto3, primo successo in carriera per Adrian Fernandez. Primissima gioia anche per Izan Guevara in Moto2.
IL LAYOUT DI VALENCIA
Il circuito è lungo 4.005 metri e largo 12, con 14 curve: 9 a sinistra e 5 a destra. Il rettilineo di partenza è lungo 876 metri e la potenza del motore è fondamentale, soprattutto nella seconda parte.
Due curve del circuito portano il nome di due grandi piloti spagnoli: Jorge Martinez Aspar e Angel Nieto.
Sebbene il circuito sia abbastanza piccolo, l'edificio principale ospita una cinquantina di box e le lunghe tribune che circondano la pista come in uno stadio possono contenere oltre 150mila spettatori.
Il circuito è intitolato al pilota spagnolo Riccardo Tormo, vincitore di due titoli Mondiali nella classe 50, prematuramente scomparso nel 1998.
GP STORY
Il Gran Premio della Comunità Valenciana è una tappa fissa del Motomondiale dal 1999 e dal 2002 ospita l'ultima gara del campionato ad eccezione del 2020 (quando si corse la penultima) e del 2024, sostituto da Barcellona dopo la terribile alluvione che si era abbattuta su Valencia.
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Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Valencia, l'ultimo dell'anno! Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.