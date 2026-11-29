Il campione della Ducati, in pista con una livrea dorata, è stato il più veloce con il tempo di 1:30.214. Seguono Raul Fernandez e Di Giannantonio. Quarto Bezzecchi, vincitore della Sprint di sabato e ancora in pole a Valencia. Sesto Martin. Alex Marquez è stato trasportato in ospedale per via di un serio broncospasmo e salterà la gara. Mattinata fredda in Spagna (temperatura di 11 gradi). L'ultima corsa della stagione è in diretta alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW

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