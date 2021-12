Moto2, tutti i piloti e i team del Mondiale 2022

Dalla Moto3 arrivano il neo campione iridato Acosta e Niccolò Antonelli, che farà coppia con il confermato Vietti nello Sky Racing VR46. Ritorno di Fenati in Moto2 dopo la bella stagione nella classe 'piccola'. Due rookies (Salac e Zaccone) nel team Gresini. Ecco la entry list del Mondiale 2022 MONDIALE 2022: PILOTI MOTOGP - MOTO3 Condividi

Non solo Pedro Acosta: la griglia Moto2 è stata presa d’assalto dai talenti della Moto3, a causa dell'enorme ricambio della categoria 'piccola'.

Red Bull Ktm Ajo Kalex Cambio totale nel team campione del mondo. Persi i due rivali al titolo 2021, Gardner e Raúl Fernández, passati entrambi in MotoGP, la squadra punterà sul talento e l’esperienza di Augusto Fernández e la voglia di stupire del rookie maravilla campione Moto3 Pedro Acosta.

VR46 Kalex Con la promozione di Marco Bezzecchi in MotoGP, la squadra schiererà al fianco del confermato Celestino Vietti il rookie Niccolò Antonelli.

Marc VDS Racing Team Kalex Senza Augusto Fernández, la squadra avrà nuovamente un pilota italiano dopo Franco Morbidelli con cui ha vinto il Mondiale. Si tratta di Tony Arbolino, che arriva da Intact e sarà compagno del confermato Sam Lowes.

Gasgas Aspar Team Kalex La prima novità del team è il passaggio dal telaio Boscoscuro a Kalex. La seconda il cambio nome, che rende la squadra un progetto ufficiale di sviluppo talenti Ktm attraverso il marchio Gasgas. La terza, Jake Dixon, che torna nella squadra con cui aveva debuttato nel motomondiale. Sostituirà Canet da compagno di Albert Arenas.

Gresini Moto2 Kalex Doppio cambio in squadra: senza Di Giannantonio e Bulega nel 2022 Gresini schiererà due rookies, Filip Salac che arriva dalla Moto3 e Alessandro Zaccone, a un passo dal titolo MotoE nel 2021.

Idemitsu Honda Team Asia Kalex Coppia confermata con Ai Ogura e Somkiat Chantra.

SpeedUp Boscoscuro Due novità nel team che schiererà il campione europeo Moto2 Fermín Aldeguer, già in pista nelle ultime gare del 2021, e Romano Fenati, che torna in Moto2 per una meritata seconda chance.

Intact Gp Kalex Marcel Schrötter continuerà a garantire la quota Germania al team tedesco, che però sostituirà Arbolino con Jeremy Alcoba.

Yamaha VR46 Mastercamp Kalex Team nuovo che eredita le entries di Petronas e si affiderà a Manu González, proveniente dal Mondiale Supersport e campione Supersport300 2020, e al thailandese Keminth Kubo, che arriva dal Cev Moto2.

Italtrans Racing Team Kalex Dopo un 2021 complicato, il team bergamasco ci riprova dando un’altra possibilità ai suoi due piloti, Joe Roberts e Lorenzo Dalla Porta.

American Racing Kalex La squadra sarà per la prima volta tutta americana. In pista con Cameron Beaubier, in crescita nel finale di 2021 e confermato al fianco del debuttante Sean Dylan Kelly, campione in Motoamerica.

Sag Team Kalex Con il ritiro di Tom Lüthi, la squadra ha deciso di dare la prima chance in Moto2 all’argentino Gabriel Rodrigo, compagno di Bo Bendsneyder che invece è confermato.

Pons Team Kalex Cambio totale, fuori Manzi destinato al Mondiale Supersport e Garzó, dentro coppia di spagnoli provenienti da team con telaio Boscoscuro: Arón Canet e Jorge Navarro.

Mv Agusta Forward Racing La squadra accoglie lo spagnolo Marcos Ramírez, e dopo la fine della trattativa per l’ingaggio di Manu González, finito in Yamaha Mastercamp, come suo compagno è stato confermato a sorpresa Simone Corsi. Lorenzo Baldassarri lascia quindi, almeno momentaneamente, il motomondiale.

RW Racing Gp Kalex Una delle scelte più controverse riguarda questa squadra olandese, che passa da Nts a Kalex ma con i telai del 2021 usati da Petronas. Dopo aver portato in Moto2 Barry Baltus, giovanissimo talento con appena un anno di esperienza nel Mondiale Moto3, Rw ha deciso di affiancargli Zonta van den Goorbergh, figlio di Jürgen, che nel 2021 ha corso nel Civ Moto3 con una moto 450cc. Un salto su cui c’è ovviamente stato un minor risalto mediatico rispetto a quello di Darryn Binder in MotoGp, ma del tutto paragonabile come impatto sportivo.