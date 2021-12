Moto3, tutti i piloti e i team del Mondiale 2022

Tra conferme e novità (molte) ecco la entry list del Mondiale 2022 di Moto3: assente il campione del mondo del 2021, Pedro Acosta, passato in Moto3 MONDIALE 2022: PILOTI MOTOGP - MOTO2 Condividi

La categoria piccola accoglierà un gran numero di rookies nel 2022: in parte probabilmente per l'effetto Acosta, ma in parte anche perché il 2022 sarà l’ultimo anno in cui si potrà entrare nel Mondiale da minorenni. Sono dieci (più Surra, subentrato nel 2021 a stagione in corso) i nuovi volti della Moto3 per il prossimo anno.



Red Bull Ktm Ajo Il team campione del mondo manterrà in squadra Jaume Masiá, mentre Acosta, che passa in Moto2, sarà sostituito da Daniel Holgado.

Leopard Racing Honda Insieme a Dennis Foggia non ci sarà più Xavi Artigas ma Tatsu Suzuki, in arrivo da Sic58 Squadra Corse.

Gasgas Aspar Team La squadra che si è giocata il titolo con Sergio García fino all’infortunio di Austin trattiene lo spagnolo e il suo compagno di squadra Izan Guevara, entrambi confermati.

Sterilgarda Max Racing Husqvarna Il team di Biaggi cambia completamente: Romano Fenati passa in Moto2 e viene sostituito da Ayumu Sasaki. John McPhee, al suo ultimo anno in Moto3, prende il posto di Fernández per formare una coppia che si era già trovata insieme nel team Petronas.

Avintia VR46 Riders Academy Ktm Anche qui team tutto nuovo, con due italiani a sostituire Antonelli e Tatay. Si tratta di Elia Bartolini e Matteo Bertelle, che arrivano al Mondiale da campione e vicecampione d’Italia in Moto3 al Civ.

Vision Honda Il team di Michael Laverty, fratello di Eugene, eredita le entries di Petronas e schiererà una squadra tutta inglese con i rookies Scott Ogden e Joshua Whatley, provenienti dal Cev.

Red Bull Ktm Tech3 Confermato il turco Deniz Öncü, sul secondo pilota ci sono stati parecchi movimenti. In un primo tempo era stato annunciato l’ingaggio di Holgado, poi, su pressione di Raúl Fernández, è stato preso suo fratello Adrián proveniente dal team di Biaggi.

Snipers team Honda Confermata la coppia di piloti che ha chiuso la stagione 2021: team tutto italiano con Andrea Migno e Alberto Surra.

MTA Racing Ktm Se da una parte un team italiano, Gresini Racing, lascia la Moto3, dall’altra un altro team italiano entra nel Mondiale. Sotto la guida dell’ex pilota Moto3 e Moto2 Alessandro Tonucci, MTA schiererà Iván Ortolá, che ha già corso nel 2021 con la squadra nel Cev, e Stefano Nepa.

Sic58 Squadra Corse Honda Perso Suzuki, la squadra torna ad avere un pilota italiano: si tratta di Riccardo Rossi che lascia la Ktm di Boé per la Honda. Lorenzo Fellon invece continuerà la sua crescita con il team di Paolo Simoncelli.

Cip Greenpower Ktm Al fianco di Kaito Toba, confermato, si cambia. Non più l’austriaco Kofler ma l’australiano Joel Kelso, proveniente dal Cev.

Prüstel Gp Cf moto La squadra tedesca, dopo il dramma vissuto nel 2021 con la perdita di Dupasquier, cambia entrambi i piloti e punta su due spagnoli. Carlos Tatay proveniente da Avintia e Xavi Artigas che arriva da Leopard. Inoltre avrà un supporto super ufficiale con l’introduzione del marchio cinese Cf moto, facente parte della famiglia Ktm come Husqvarna e Gasgas.

MT Helmets MSI team Ktm Questo team spagnolo, completamente nuovo, aumenterà di due unità il numero di moto in griglia, vista la riassegnazione delle entries lasciate libere in passato dal team di Fiorenzo Caponera, uscito dal Mondiale. I piloti scelti sono Ryusei Yamanaka, giapponese proveniente da Prüstel, e Diogo Moreira, brasiliano inizialmente destinato al team Ajo al posto di Acosta e poi dirottato da Ktm a questa squadra nel domino innescato dalla necessità di trovare un posto per Adrián Fernández.

Boé Owlride Ktm Al posto di Nepa arriverà dal Cev lo spagnolo David Muñoz, il secondo pilota sarà David Salvador.

Honda Team Asia Yuki Kunii lascia il suo posto a un altro giapponese, Taiyo Furusato, che alla sua prima gara in Europa ha vinto in Rookies al Mugello, mentre l’indonesiano Andi Farid Izdihar Gilang sarà sostituito da un altro indonesiano, Mario Aji, che ha corso nel 2021 in Rookies Cup e nel Cev.