Come ogni anno, la MotoGP ha diffuso il report dettagliato delle cadute durante l'ultimo Motomondiale. E' record nella classe regina, con quasi 17 cadute per ogni weekend, per un totale di 335 cadute in tutta la stagione (dato più alto di sempre). Binder è il pilota finito più spesso nella ghiaia, il più "sicuro" è Vinales. Curiosità su Bagnaia: è diventato campione del mondo nonostante il doppio delle cadute rispetto a Quartararo. Ecco tutte le statistiche sulle cadute del 2022

