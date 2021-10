2/13 ©Motorsport.com

Ci si aspetta un bagno di folla nel weekend, che segna anche l'ultimo GP di casa per una leggenda come Valentino Rossi. Per il GP dell'Emilia Romagna la capienza del circuito è stata aumentata a 35mila persone. Resteranno preclusi i prati e mantenute tutte le attenzioni alla sicurezza contenute nel 'Progetto Safe' che ha consentito - primo circuito al mondo - la presenza ai due Gran Premi del 2020 (col riconoscimento Best GP 2020) e a quello del settembre scorso.