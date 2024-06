Con Marc Marquez che sarà il nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia in Ducati factory (manca ancora l'ufficialità) inizia il "domino" in MotoGP. Aprilia ha annunciato Jorge Martin, che si trasferirà nella casa di Noale dal 2025 al posto di Aleix Espargaró. Il futuro di Bastianini, invece, sarà in Ktm. Di seguito la situazione di tutti i piloti in vista del 2025

DUCATI HA SCELTO MARQUEZ: ATTESA L'UFFICIALITA'