Mir baby campione, a che età hanno vinto gli altri

10/11

MARQUEZ, 20 ANNI - Marc Marquez ha conquistato il suo primo titolo in top class a 20 anni (Valencia, 10 novembre 2013): in carriera ha finora vinto otto Mondiali fra tutte le classi (uno in 125, uno in Moto2, sei in MotoGP). Considerando gli ultimi 30 anni del Motomondiale, è il pilota più giovane ad essere diventato campione del mondo in top class (si spiega così la scelta della maglietta personalizzata: "Baby champ on board", indossata dopo il trionfo)

Mir e gli altri "campeones" spagnoli del Motomondiale