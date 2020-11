Mir e gli altri "campeones": gli spagnoli vincenti

6/13 ©Getty

DANIEL PEDROSA - Non è mai riuscito a vincere un titolo nella classe regina, dove ha collezionato tre secondi posti (2007, 2010 e 2012), ma vanta in bacheca 3 Mondiali consecutivi, sempre sulla Honda: uno in 125 (2003), e due in 250 (2004 e 2005) per un totale di 295 gare disputate, 54 vittorie e 49 pole position.