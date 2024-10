Rischio pioggia nella Sprint Race di Motegi, che sabato 5 ottobre (LIVE alle 8 su Sky Sport e in streaming su NOW) potrebbe disputarsi sul bagnato come successo nel 2023 nella gara della domenica: un anno fa a vincere fu Martin, con il GP interrotto dopo 12 giri. Ma chi è il mago della pioggia in griglia? Di seguito tutti i piloti che hanno vinto sul bagnato nelle ultime 10 stagioni

