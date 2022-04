Pioggia e vento hanno fortemente condizionato la giornata di prove libere a Portimao. Un 'test' importante per misurare la capacità di adattarsi soprattutto dei piloti più giovani, come Bastianini e Bezzecchi, e per "rinfrescarci" la memoria ricordando alcuni dei migliori specialisti sul bagnato. Domenica la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

di Paolo Lorenzi

GUIDA TV