Sky VR46, Ocean Rescue e quella livrea Mondiale...

L’8 giugno è la giornata volta alla tutela e alla salvaguardia dei mari, per combattere il degrado e l’indifferenza verso la natura. Le azioni dell’uomo stanno mettendo seriamente in pericolo la salute degli oceani. Così Sky, in questi anni ha sempre sostenuto Ocean Rescue, "Un mare da salvare": una campagna per tutelare l’ecosistema marino dall’inquinamento di plastiche e micro-plastiche.

Tra i sostenitori del progetto anche lo Sky Racing Team VR46 che, in diverse occasioni, si è presentato con una livrea speciale: Misano e Phillip Island 2017, Thailandia, (ancora) Misano e Malesia 2018. Un nuovo look, una nuova veste grafica che per tanti aspetti rievoca dolci ricordi in casa Sky VR46. Infatti, nella passata stagione (proprio a Sepang), il Team con la tuta Ocean Rescue ha festeggiato il primo Mondiale della sua storia. Una festa totale, in virtù della prima affermazione in carriera di Luca Marini e il contestuale terzo posto di Pecco Bagnaia, ha permesso al pilota piemontese di laurearsi campione del Mondo. Sempre nel 2018, a Buriram con le speciali carene dedicate alla campagna "Sky, un mare da salvare", il Team ha centrato la prima doppietta con Bagnaia e Marini, rispettivamente primo e secondo in Moto2. Thailandia coincide anche con la miglior prestazione di Dennis Foggia, il pilota romano è salito sul podio (terzo) a compimento di una grande gara.



Sky VR46 sostiene una causa nobilissima per la tutela dell’ecosistema marino, i piloti stessi nei panni di Ocean Heroes hanno fatto il loro meglio, così la livrea dedicata alla giusta causa si è trasformta anche in un buon talismano per il Team.