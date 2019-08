Lo scorso giovedì si è tenuto il tradizionale appuntamento di Two Wheels for life, un'asta benefica dove annualmente i piloti offrono i loro cimeli, al fine di raccogliere fondi per l'Africa. Un evento al quale tanti riders prendono parte e generalmente apre il Gran Premio di Gran Bretagna.

E' un modo per i fan di stare a contatto con i piloti della MotoGP, che sono saliti sul palco per una giusta causa. Come di consueto, c'è stata una corposa risposta del pubblico: ogni anno l'obiettivo è superare i fondi raccolti nella stagione precedente (soglia fissata a centomila sterline), pertanto presto saranno rese note le cifre del 2019.

Tra gli altri, c'era Valentino Rossi che ha venduto una replica firmata del suo casco alla cifra di settemila sterline. Non solo i piloti della MotoGP, presenti infatti anche i riders dello Sky Racing Team VR46: Celestino Vietti Ramus e Dennis Foggia (Moto3), insieme a Luca Marini della Moto2. I ragazzi del Team hanno messo all'asta delle caricature autografate che li ritraggono in sella (e non solo) alla loro moto.