Tre piloti su quattro in top ten, è il bilancio del dodicesimo appuntamento stagionale. Grande rimonta di Foggia, da ventesimo a ottavo, il pilota romano è stato in lizza per il podio fino all'ultimo giro. Bene anche il rookie Vietti che ha chiuso nono. Entrambi alla prima volta assoluta in gara sul circuito inglese. Stesso piazzamento per Marini nella classe di mezzo, meno brillante Bulega, reduce da un ottima qualifica ha faticato poi in gara (ventesimo)