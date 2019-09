Prima giornata di studio per i piloti Sky VR46 sul circuito di Misano. Celestino Vietti ha terminato la sessione con il 21esimo posto nella classifica combinata, fermando il cronometro sull’1:43.588, a mezzo secondo da Albert Arenas che ha fatto registrare il miglior crono del pomeriggio. Il pilota piemontese è cresciuto rispetto al turno della mattina (la pista era ancora sporca) e poi ha accusato dei problemi al posteriore che non gli hanno permesso di avere la giusta aderenza in pista. Misano è un circuito che conosce bene e spera di trarne vantaggio nelle FP3 di domani, con l’obiettivo di entrare nei primi quattordici del Q2. “Un venerdì nel complesso buono – spiega Vietti - anche se la caduta di stamattina ha rallentato un po’ il piano di lavoro. Sono comunque riuscito a provare diverse soluzioni e le sensazioni sono positive. Stiamo lavorando sodo per fare un bel passo in avanti domani mattina e sfruttare le temperature più basse per centrare la Q2”.

Non può dirsi soddisfatto Dennis Foggia per come è andato il primo giorno di Libere. E’ ventiquattresimo nella combinata con il tempo di 1:43.648, anche se i distacchi restano davvero minimi: a poco meno di un decimo dal compagno di box. Un aspetto che lascia comunque ben sperare in vista di domani. “The Rocket”, inoltre, ha avuto dei problemi al cambio, poi risolti tempestivamente dai meccanici. Nulla ancora è compromesso ed è pronto a dare gas domani a partire dalle 9.00 con le Libere 3, sessione che decreterà l’accesso diretto al Q2. “Una giornata complicata – dice Foggia - siamo al lavoro sul setting e abbiamo ancora molto da fare. Non ho feeling e per le libere di domani probabilmente stravolgeremo la moto. Darò il massimo per riuscire a ricucire il gap in qualifica”.

Ha girato con i colori del Team anche la Wild card Elia Bartolini. E’ stato uno dei piloti che ha percorso più tornate nel computo dei due turni e si è piazzato al 29esimo posto con il tempo di 1:45.047.

Nieto: “Ci aspettiamo step in avanti”

L’analisi del Team Manager Sky VR46, dopo la prima giornata di Misano. "Come sempre, un venerdì dedicato alla messa a punto in ottica gara. Tanto lavoro su una pista che ben conosciamo e dove abbiamo molti riferimenti. Ci aspettiamo uno step in avanti in FP3".

La programmazione su Sky Sport MotoGP

Sabato 14 settembre

Moto3 - Libere 3, ore 9.00

Moto2 - Libere 3, ore 10.55

Moto3 - Qualifiche, ore 12.35

Moto2 - Qualifiche ore 15.05

Domenica 15 settembre

Moto3 - Warm up, ore 8.20

Moto2 - Warm up, ore 8.50

Moto3 - Gara ore 11.00

Moto2 - Gara ore 12.20